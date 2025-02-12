ЕС обсуждает ограничение газовых цен на лето, когда будут заполнять опустошенные хранилища

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Европейский союз обсуждает возможность введения новых временных ограничений цен на газ будущим летом, когда операторы будут восстанавливать запасы газа в подземных хранилищах региона, сообщает газета Financial Times.

Уровень запасов в подземных хранилищах Европы - один из ключевых индикаторов для мирового рынка - уже опустился ниже 50%. Как сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe, текущий показатель (47,89% по итогам газовых суток 10 февраля) на 8 процентных пунктов отличается от среднего значения предыдущих пяти лет (56,03%). За историю наблюдений GIE (база содержит данные с 2011 года) в девяти годах на ту же дату запасы были выше и только в пяти - ниже текущего показателя.

После столь активного отбора газа в текущий сезон Европе потребуется намного больше поставок летом, чтобы восполнить запасы газа в ПХГ и довести их уровень до нормативного порога в 90% к началу сезона отбора. Необходимость выполнения этой директивы ЕС (которую уже активно критикует газовое лобби) в условиях искусственных ограничений на поставки газа "Газпрома" окажет серьёзную поддержку ценам в 2025 году по всему миру.

В настоящее время спотовые цены на газ в Европе уже достигли двухлетнего максимума на фоне понижения температуры воздуха и сокращения выработки ветрогенерации. В среду торги по контракту "на день вперед" на эталонном европейском хабе TTF открылись на уровне $627 за тысячу кубометров.

Обсуждение инициативы пока находятся на ранней стадии, однако отраслевые лоббисты уже предостерегают от подрыва доверия на европейском энергетическом рынке. FT сообщает, что председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен было направлено письмо от одиннадцати отраслевых групп, включая ассоциацию европейских энергетических бирж Europex и лобби финансовых рынков AFME. "Мы уверены, что эта мера может иметь далеко идущие негативные последствия для стабильности европейских энергетических рынков и безопасности поставок на всем континенте", - цитирует газета обращение.

Авторы обращения предостерегают, что этот шаг может подорвать доверие к европейскому ценовому индексу TTF и "побудит мировое газовое сообщество перейти к другим, не подверженным ограничениям и, следовательно, более репрезентативным референтным ценам, которые в основном находятся за пределами ЕС".

Впервые ЕС ввел "потолок" цен на газ в 2022 году, после того, как цены в Европе превышали $3000 за тысячу кубометров. Ограничение было установлено на уровне около $2000 за тысячу кубометров (180 евро за мегаваттчас), но цена к этому уровню больше не приближалась.

Один дипломат ЕС сказал FT, что ряд государств блока, вероятно, будут "неохотно" относиться к инициативе. Так, Германия и Нидерланды были среди стран, которые выступали против введения предыдущего ограничения. Также введение ограничения на цены может осложнить взаимоотношения с США в области тарифного регулирования, если ЕС не будет закупать больше сжиженного природного газа в США, отмечает газета.