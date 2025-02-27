Индия может снизить пошлины на импорт, включая автомобили и химикаты

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Индийские власти изучают возможность снижения пошлин на широкий спектр импортируемых товаров, чтобы избежать ответных мер, о которых ранее предупреждал президент США Дональд Трамп, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, в правительстве Индии обсуждают снижение пошлин на ввоз в страну автомобилей, сельскохозяйственной и химической продукции, лекарственных препаратов, а также отдельных видов медицинской техники и электроники.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о снижении сборов с импорта некоторых товаров, включая дорогие мотоциклы и бурбон. Эти товары в страну поставляют преимущественно США, однако в небольшом объеме.

В Дели надеются, что такие усилия помогут Индии заключить торговую сделку с США к осени. Такую цель поставили лидеры обеих стран на встрече в Вашингтоне. Трамп обещал ввести пошлины на импорт из стран, которые сами облагают пошлинами американские товары, уже в апреле, но власти Индии рассчитывают, что превентивные меры позволят отсрочить их вступление в силу.

Источники отмечают, что индийские чиновники рассматривают несколько схем для снижения тарифов. Они могут быть снижены повсеместно или только для отдельных секторов, причем в некоторых секторах, как ожидается, размер пошлин останется неизменным. Окончательное решение будет приниматься министерством торговли и промышленности после консультаций с другими министерствами и заинтересованными лицами.

На встрече между Моди и Трампом, состоявшейся ранее в феврале, была поставлена цель увеличить торговый оборот между двумя странами до $500 млрд в год к 2030 году со $127 млрд в 2023 году.