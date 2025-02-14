США увеличат продажи вооружения в Индию

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил об увеличении объёмов продаж американского вооружения в Индию в 2025 году. Заявление было сделано на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Трамп отметил, что объёмы военных поставок в Индию возрастут на "многие миллиарды" долларов. Он также сообщил, что США "прокладывают путь" к поставке Индии истребителей F-35.

Президент США подчеркнул, что между двумя странами будут вестись переговоры о торговых отношениях. Он выразил надежду на то, что США смогут стать ведущим поставщиком нефти и газа в Индию. "Мы с премьер-министром достигли очень важного соглашения по энергетике, которое вновь сделает США ведущим поставщиком нефти и газа в Индию", - заявил американский лидер.

Кроме того, власти США и Индии будут активно сотрудничать в области малых модульных атомных реакторов.