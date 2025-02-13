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Трамп поручил проработать вопрос о зеркальных пошлинах против торговых партнеров США

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг поручил своей администрации проработать вопрос о введении пошлин против тех стран, в которых действуют аналогичные меры против американских товаров.

По сообщению американских СМИ, Трамп распорядился, чтобы торговое представительство и министерство торговли США представили свои предложения по данной теме. При этом они должны подготовить предложения по каждой отдельной стране.

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В Белом доме пояснили американским журналистам, что этот процесс, вероятно, займет недели или месяцы, и потому неясно, когда пошлины могут вступить в силу.

При этом кандидат на пост министра торговли США Говард Латник в четверг заявил журналистам в Белом доме, что "изучение этого вопроса планируется завершить к 1 апреля. И президент, если захочет этого, сможет вводить пошлины уже со 2 апреля".

Сам Трамп, комментируя эти планы, заявил журналистам, что, в частности, его не устраивает то, как ЕС организовал торговлю с США. "ЕС крайне плохо к нам относился", - заявил он.

"Мы все любим Европу, но в том, что касается торговли, они очень плохо ведут себя с нами", - добавил президент США.

Также он упомянул Индию, которая, по его словам, находится в числе стран, активнее всего применяющих пошлины на американскую продукцию.

При этом в ближайшие часы у Трампа запланированы переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди, находящимся с визитом в Вашингтоне.

Дональд Трамп Вашингтон США ЕС
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