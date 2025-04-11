В Индии допускают заключение предварительного торгового соглашения с США за 90 дней

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Индия может достигнуть предварительных внешнеторговых договоренностей с США за 90 дней в случае взаимной выгодности предложений, заявил журналистам высокопоставленный индийский чиновник, попросив не разглашать свое имя в соответствии с протоколом. Об этом сообщает Bloomberg.

Страны обсуждают как товары, так не относящиеся к пошлинам торговые барьеры, сказал чиновник.

По его словам, диалог проходит в виртуальном формате, очные переговоры также ожидаются: скоро в Индию прибудет вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Ранее 11 апреля глава индийского МИДа Субрахманьям Джайшанкар отметил, что страна приближается к торговой сделке со Штатами, а ее насущность как никогда высока.

В ходе февральского визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон власти стран говорили, что планируют подписать торговое соглашение к осени. Тем не менее 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел 26-процентные зеркальные пошлины в отношении Индии, после чего приостановил действие повышенных тарифов в отношении некоторых стран на 90 дней.

По словам индийского чиновника, на которого ссылается Bloomberg, общие контуры двустороннего торгового соглашения Индии и США могут быть сформированы до истечения этой паузы.

Нью-Дели также давал понять, что в отличие от некоторых крупных торговых партнеров США не будет вводить ответные меры.