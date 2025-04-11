Поиск

В Индии допускают заключение предварительного торгового соглашения с США за 90 дней

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Индия может достигнуть предварительных внешнеторговых договоренностей с США за 90 дней в случае взаимной выгодности предложений, заявил журналистам высокопоставленный индийский чиновник, попросив не разглашать свое имя в соответствии с протоколом. Об этом сообщает Bloomberg.

Страны обсуждают как товары, так не относящиеся к пошлинам торговые барьеры, сказал чиновник.

По его словам, диалог проходит в виртуальном формате, очные переговоры также ожидаются: скоро в Индию прибудет вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Ранее 11 апреля глава индийского МИДа Субрахманьям Джайшанкар отметил, что страна приближается к торговой сделке со Штатами, а ее насущность как никогда высока.

В ходе февральского визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон власти стран говорили, что планируют подписать торговое соглашение к осени. Тем не менее 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел 26-процентные зеркальные пошлины в отношении Индии, после чего приостановил действие повышенных тарифов в отношении некоторых стран на 90 дней.

По словам индийского чиновника, на которого ссылается Bloomberg, общие контуры двустороннего торгового соглашения Индии и США могут быть сформированы до истечения этой паузы.

Нью-Дели также давал понять, что в отличие от некоторых крупных торговых партнеров США не будет вводить ответные меры.

Дональд Трамп МИД США Индия Джей Ди Вэнс Нарендра Моди
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росстат повысил оценку роста ВВП России в 2024 году с 4,1% до 4,3%

Инфляция в РФ в марте составила 0,65%, годовая ускорилась до 10,34%

ЦБ предупредил о предложениях мошенников инвестировать в цифровые рубли

Годовая выручка российской "дочки" Barilla выросла до 15,444 млрд рублей

Годовая выручка российской "дочки" Barilla выросла до 15,444 млрд рублей

Инфляция в Бразилии в марте обновила максимум более чем за два года

Доллар дешевеет из-за эскалации торговой войны, DXY упал до трехлетнего минимума

Котировки Brent стабилизировались около $63,4 за баррель

Котировки Brent стабилизировались около $63,4 за баррель

Великобритания в 2025 году выделит военную помощь Украине на 4,5 млрд фунтов

Цена золота впервые в истории превысила $3 250 за унцию

Цена золота впервые в истории превысила $3 250 за унцию

"Роснано" перевело средства для выплаты купона облигаций после техдефолта

"Роснано" перевело средства для выплаты купона облигаций после техдефолта
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне71 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6171 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе384 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });