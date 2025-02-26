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Котировки Brent откатились ниже $73 за баррель

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефтяных фьючерсов откатились к уровням закрытия предыдущих торгов после небольшого подъема ранее в среду.

К 14:07 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,06 (0,08%) до $72,96 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,02 (0,03%) до $68,95 за баррель..

Контракты на Brent и WTI завершили прошлую сессию на минимумах с середины декабря.

Главным понижательным фактором для нефти являются ожидания, связанные с возобновлением поставок из России в случае урегулирования конфликта на Украине, а также опасения по поводу замедления роста мировой экономики и спроса на нефть из-за торговых пошлин. Ранее президент США Дональд Трамп сигнализировал, что пошлины в отношении импорта товаров из Мексики и Канады, которые были отложены на месяц, все же вступят в силу.

"Сохраняющиеся тарифные риски и снижение потребительского доверия усиливают опасения по поводу спроса", - отмечает аналитик ING Уоррен Паттерсон.

"Кроме того, перспективы мирного соглашения между Россией и Украиной улучшаются, поскольку США и Украина согласовали сделку по минеральным ресурсам, - пишет эксперт. - Оно может быть подписано в конце этой недели, и это еще на шаг приблизит нас к отмене российских санкций и снимет значительную часть неопределенности с предложением, нависшей над рынком".

Данные о запасах нефти в США оказывают нефтяным котировкам некоторую поддержку.

Американский институт нефти сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 640 тысяч баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста на 2,3 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет Министерства энергетики будет опубликован позднее в среду. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 1,4 млн баррелей, снижение резервов бензина на 700 тысяч баррелей и падение запасов дистиллятов на 2 млн баррелей.

Brent API WTI Дональд Трамп США Украина Канада
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