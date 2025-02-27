Brent подорожала до $73,92 за баррель

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Рост котировок нефти ускорился в четверг на новости об ужесточении американских санкций против Венесуэлы.

К 18:55 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,39 (1,92%), до $73,92 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,48 (2,16%), до $70,1 за баррель.

Накануне обе марки завершили торги на минимуме с 10 декабря.

Президент США Дональд Трамп отменил выданное ранее компании Chevron Corp. разрешение экспортировать венесуэльскую нефть, объяснив это тем, что Каракас не выполнил свою часть договоренностей и медленно принимает выдворяемых из Штатов нелегалов.

Chevron экспортировала из Венесуэлы около 240 тысяч баррелей нефти в сутки, что соответствует примерно четверти всего нефтяного производства этой страны. Возвращение ограничений не позволит компании продолжать эту деятельность, пишут американские СМИ.

"Уход Chevron может привести к сокращению нефтедобычи в Венесуэле, с учетом того, что у ОПЕК+ есть возможность увеличить производство. Если это случится, прибрежные НПЗ в США могут столкнуться с повышением закупочных цен", - написали аналитики TD Cowen.

Давление на рынок оказывают заявления Трампа о том, что он намерен с 4 марта ввести пошлины в размере 25% на товары из Мексики и Канады. Кроме того, с этой же даты в отношении товаров из Китая будут введены "дополнительные пошлины в 10%".

"Рынку нравится ясность в противовес неопределенности. Пока не появится четкого плана в отношении пошлин и мира в Восточной Европе, инвесторы будут занимать защитную позицию, хотя и сохраняется вероятность спонтанных ралли, вызванных новостными заголовками", - сказал аналитик брокерской компании PVM Тамаш Варга.