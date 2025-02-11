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Банк России приостановил допэмиссию акций Росдорбанка

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Банк России приостановил эмиссию обыкновенных акций Росдорбанка, размещаемых путем открытой подписки, сообщил ЦБ.

Эмиссия ценных бумаг банка приостановлена с 11 февраля, ее причины в сообщении не указаны.

Совет директоров Росдорбанка в декабре утвердил увеличение уставного капитала на 446,4 млн рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций. Допэмиссия проводится в связи с планами расширить участие в госпрограммах софинансирования и льготного кредитования. В ходе нее планируется разместить по открытой подписке 3,6 млн акций номинальной стоимостью 124 рубля/бумага, сообщала кредитная организация.

Владельцы обыкновенных акций имеют преимущественное право приобретения акций допэмиссии в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций банка. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих преимущественное право, - 10 декабря 2024 года.

Цена размещения допэмиссии в том числе для акционеров, имеющих преимущественное право, будет определена советом директоров банка после окончания срока действия преимущественного права и до начала размещения акций, сообщал Росдорбанк.

Сейчас уставный капитал Росдорбанка составляет 2,9 млрд рублей, состоит из 23 892 735 обыкновенных акций номиналом 124 рубля и 1 100 900 "префов" номинальной стоимостью 2 рубля. Доля допэмиссии в увеличенном количестве голосующих акций при условии ее полного размещения - 13,1%.

Росдорбанк кредитует предприятия, которые занимаются строительством и ремонтом федеральных и региональных дорог, а также их содержанием, освещением и разметкой. Банк также выдает кредиты на импорт техники для строительства дорог, на производство коммунально-дорожной техники. Обыкновенные акции Росдорбанка торгуются на "Московской бирже" с 2013 года.

В июле 2024 года банк разместил 2,42 млн новых акций. Около половины от этого объема (1 242 324 акции) было приобретено акционерами банка в рамках преимущественного права по цене 160 рублей/акция. Остальной объем был размещен по цене 165 рублей за бумагу. Всего в рамках допэмиссии банк привлек более 350 млн рублей, количество акций в свободном обращении (free float) по ее итогам составило 14,2%.

По данным на январь 2022 года (после введения жестких санкций к российскому финансовому сектору регулярное раскрытие информации о владельцах банков прервалось - ИФ) основными акционерами Росдорбанка были члены семьи экс-главы Российского дорожного агентства и бывшего первого заместителя министра транспорта Виталия Артюхова (41,74%), заместитель генерального директора АО "Дороги и мосты" Валерий Дорган (14,18%), российская "дочка" чешского J&T Bank (6,85%), а также топ-менеджеры банка. Миноритариям принадлежало 7,48% акций кредитной организации.

Минфин США в конце ноября 2024 года включил в SDN-лист более 50 российских банков, в том числе Росдорбанк. Позднее банк заявлял, что санкции не повлияют на его работу.

Банк по итогам 2024 года занимает 103-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Банк России Виталий Артюхов Московская биржа Росдорбанк
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