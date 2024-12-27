Объем торгов газом на Петербургской бирже в 2024 г. уступил прошлогоднему уровню лишь на 3%

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Объем торгов газом с поставкой на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за 2024 год составил 9,302 млрд куб. м, что лишь на 3% уступает результату 2023 года (9,596 млрд куб. м).

Наибольший объем торгов за месяц в уходящем году пришелся на ноябрь (1,653 млрд куб. м), наименьший - на сентябрь (208 млн кубов).

За историю биржи максимальный годовой оборот был зафиксирован в 2017 году - 20,3 млрд кубометров; минимальный - в 2022 - 5,7 млрд кубометров.

На ежемесячной декабрьской сессии (с поставкой в январе 2025 года) было продано 427 млн куб. м газа. Год назад (на январь 2024) было продано 1032 млн кубов, месяц назад (на декабрь 2024) - 1154 млн кубов.

С 2023 года биржа ввела в действие новый инструмент торговли – с поставкой "на месяц" и оплатой после завершения периода поставки газа. В ходе последних торгов было заключено шесть сделок с постоплатой. На них пришлось 96% всего оборота торговой сессии (412 млн куб. м).

На ежедневных торгах на СПбМТСБ наблюдалась типичная картина для месяца с понижающимся температурным треком. В начале декабря были сессии с минимальными оборотами, в последнюю декаду объемы стали резко расти.

Доля "Газпрома" в торгах газом на бирже в 2023 году сократилась до 5% с 25,2% в 2022 году. Летом СПбМТСБ сообщала, что реализация газа "Газпрома" была ниже 1%.

На площадке выяснили, что "Газпром" воздерживается от участия в биржевых торгах в связи с разделением цены для промышленных потребителей на два уровня – для промышленности и для энергетики. Тип потребителя корреспондируется с уровнем налога на добычу полезных ископаемых, а сделки на бирже анонимны. В середине 2025 года цены на газ для энергетики и для промышленности в ходе очередного этапа индексации сравняются, и эта коллизия будет устранена.