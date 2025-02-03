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Продажи дизтоплива на СПбМТСБ в январе выросли на 24% г/г, бензина – на 5%

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Объемы реализации нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в январе 2025 года составили 3,06 млн тонн, что на 15,6% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщила площадка.

Оборот в денежном выражении увеличился на 23% почти до 168 млрд рублей.

Бензина в прошлом месяце было продано 952 тыс. тонн (рост к январю 2024-го на 5,3%). Продажи Аи-92 составили 561 тыс. тонн (рост на 1,3%), Аи-95 – 378 тыс. тонн (рост на 10,5%).

Дизельного топлива реализовано 1,55 млн тонн (рост на 24,3%). Из них 578 тыс. тонн - зимнего ДТ (увеличение на 2,1%), межсезонного - 464 тыс. тонн (рост на 24,1%), летнего - 417 тыс. тонн (рост на 80,1%), арктического - 93 тыс. тонн (рост на 20,5%).

Продажи авиакеросина составили 128 тыс. тонн (увеличение на 2,6%), топочного мазута - 151 тыс. тонн (снижение на 10,7%), сжиженных углеводородных газов - 213 тыс. тонн (рост на 33,2%).

Как сообщалось, по итогам 2024 года объем реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ вырос на 20% до рекордных 37,19 млн тонн. Продажи дизтоплива увеличились на 27,5%, до 18,81 млн тонн, 92-го бензина - на 7,6%, до 6,47 млн тонн, 95-го - на 19,8%, до 4,35 млн тонн.

СПбМТСБ Аи-95 Аи-92
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