Swiss Re оценила свои потери от пожаров в Калифорнии в сумму менее $700 млн

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Швейцарская перестраховочная компания Swiss Re AG, одна из крупнейших в отрасли, оценила страховые требования в связи с январскими пожарами в штате Калифорния в сумму менее $700 млн.

В своей оценке компания исходит из того, что совокупный застрахованный ущерб от этой природной катастрофы составит около $40 млрд. Соответствующие расходы отразятся на результатах за первый квартал, отмечается в пресс-релизе компании.

Финансовый директор Swiss Re Джон Дейси сообщил CNBC, что компания не собирается уходить из Калифорнии, но намерена "разобраться в том, что произошло, чтобы убедиться, что ее модели расчета ожидаемых убытков верны".

"Мы полагаем, что можем правильно просчитать эти риски и продолжать поддерживать компании, предлагающие страхование в штате Калифорния, - сказал он. - Нам просто нужно убедиться, что расчеты адекватны".

Накануне германская Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) оценила собственные потери от калифорнийских пожаров в $1,2 млрд.