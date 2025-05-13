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Munich Re в I квартале сократила чистую прибыль почти вдвое из-за пожаров в Калифорнии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Германская Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re), одна из крупнейших перестраховочных компаний мира, в первом квартале 2025 года снизила чистую прибыль почти вдвое из-за январских лесных пожаров в Калифорнии.

В январе-марте чистая прибыль компании составила 1,094 млрд евро против 2,115 млрд евро годом ранее.

Аналитики в среднем ожидали 1,112 млрд евро, согласно консенсус-прогнозу, подготовленном самой компанией.

Средняя рентабельность капитала (ROE) перестраховщика на конец марта составляла 13,3% против 27,2% годом ранее.

Munich Re Калифорния Германия
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