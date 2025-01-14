Пожары в Калифорнии могли нанести ущерб на сумму до $275 млрд

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Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Урон, который нанесли не стихающие лесные пожары на юге американского штата Калифорния, может составлять до $250 - $275 млрд, сообщает во вторник The Washington Post со ссылкой на данные компании по предоставлению метеорологических сводок AccuWeather.

Ранее в AccuWeather полагали, что пожары привели к экономическим потерям на сумму $135 млрд - $150 млрд.

"Это уже одни из худших лесных пожаров в истории Калифорнии", - заявил главный метеоролог компании Джонатан Портер.

Издание напоминает, что два самых крупных пожара - в районах Пасифик-Палисейдс западнее Лос-Анджелеса и Алтадина на восток от Лос-Анджелеса - уничтожили более 12 тыс. построек. В частности, сгорели одни из самых дорогих жилых домов в стране - на участке между Санта-Моникой и Малибу. Здесь средняя цена недвижимости составляет $2 млн.

По информации AccuWeather, нынешние пожары в плане ущерба превзошли такие недавние стихийные бедствия в США как лесные пожары на Гавайских островах в 2023 году и ураган "Хелен" в 2024 году. Так, пожары на Гавайях уничтожили более 2,2 тыс. построек, причинили урон на $5,5 млрд; потери от урагана "Хелен" составляли $225 млрд - $250 млрд.

Между тем, во вторник ожидается ухудшение погоды, которое будет способствовать распространению огня.

Число подтвержденных смертей в результате пожаров в Калифорнии ранее достигло 24. Власти отмечают, что об окончательном числе погибших говорить пока рано.

Президент США Джо Байден объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия. Он пообещал, что федеральное правительство полностью компенсирует все потери в течение шести месяцев.