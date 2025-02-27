"РусГидро" получила 13,4 млрд рублей годового убытка по РСБУ против прибыли годом ранее

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПАО "РусГидро" по РСБУ в 2024 году составил 13,4 млрд рублей против чистой прибыли 32,67 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете компании.

Годовая выручка составила 242,88 млрд рублей (+12%).

EBITDA выросла на 21%, до 137 млрд рублей.

Динамику выручки в компании объяснили ростом выработки электроэнергии, а также увеличением стоимости и объема продажи мощности за счет ввода объемов ДПМ ВИЭ и модернизации тепловой генерации.

Размер кредитного портфеля "РусГидро" вырос за прошлый год на 47% и достиг 456 млрд рублей, главным образом, в связи с активной фазой реализации инвестиционных проектов с механизмом ДПМ, обеспечивающим гарантированную окупаемость. Процентные расходы увеличились в 2,3 раза, до 48,1 млрд рублей, вследствие роста объема и стоимости обслуживания долгового портфеля в связи с повышением ключевой ставки Банка России, сообщил энергохолдинг.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,6 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец сентября 2023 года - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.