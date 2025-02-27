IRC в 2024 году сократила производство на 4%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Компания IRC в 2024 году произвела 2,378 млн тонн железорудного концентрата и продала 2,343 млн тонн, говорится в ее сообщении.

По сравнению с 2023 годом производство сократилось на 4% из-за проблем с качеством руды в первом полугодии, продажи - на 7%.

После запуска в июле добычи на новом месторождении, Сутарском, проблема с качеством руды стала решаться. Во втором полугодии в общей сложности на Сутаре было добыто 3,676 млн тонн желруды. В IV квартале доля нового месторождения в добыче достигла 63% и, отмечает IRC, продолжит расти. При этом запуск дробильно-сортировочного комплекса непосредственно на Сутаре, который позволит сократить объемы транспортировки и затраты на перевозку на 18%, сдвинулся с начала на середину 2025 года.

По итогам 2024 года IRC ожидает чистый убыток, приходящийся на акционеров, в размере $20-30 млн против примерно $7 млн прибыли за вычетом обесценения активов в 2023 году. Среди факторов, влияющих на финансовый результат, компания называет снижение продаж и цен на желруду, а также высокую инфляцию в России. Понадобится ли в этот раз списание активов или восстановление списания, IRC еще не оценила.

Объем денежных средств IRC на конец 2024 года составил $60,7 млн, за IV квартал он вырос в 2,2 раза, в основном за счет допэмиссии. Чистая денежная позиция достигла $15,9 млн против чистого долга $31,1 млн на конец сентября.

Производственные показатели IRC:

Показатель IV кв. 2024 Динамика к III кв. 2024 Динамика к IV кв. 2023 2024 Динамика к 2023 Производство железорудного концентрата, тыс. т 636,362 4,5% 10,0% 2 377,519 -3,6% Продажи железорудного концентрата, тыс. т 627,265 5,1% 6,8% 2 342,633 -7,4% Бенчмарк-цена на концентрат с содержанием железа 65%, $/т 118 3,5% -14,5% 123 -6,8%

IRC - крупнейший производитель железной руды на Дальнем Востоке России. Основной актив - Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской автономной области, который производит концентрат с содержанием железа 65%. Контролирующим акционером IRC является основатель "Геотека" Николай Левицкий.