IRC в 2023 году на фоне снижения цен на желруду сократила EBITDA на 18%

Выручка компании сократилась на 9%, до $253 млн, в основном вследствие снижения цен на железную руду. Доля России в выручке вновь уменьшилась - с 10% до 2%, остальное приходится на Китай.

Денежные затраты IRC остались примерно на уровне 2022 года - $78,9 на тонну. Снижение затрат на транспортировку (за счет сокращения доли отгрузок по морю, которые традиционно дороже, чем по железной дороге) нивелировало рост по другим статьям.

По итогам года IRC получила чистый убыток, приходящийся на основных акционеров, в размере $156,8 млн, это включает в числе прочего обесценение активов на $163,9 млн. Чистая прибыль IRC, скорректированная на неденежные статьи, составила $8,7 млн.

"Поскольку отработка Кимканского месторождения подходит к концу, а запуск добычи на Сутарском только ожидается, сейчас мы переживаем переходный период, который неизбежно повлияет на наши операционные и финансовые результаты. Этот временный этап, начавшийся во второй половине 2023 года, привел к снижению наших производственных показателей и операционной эффективности. Мы ожидаем, что 2024 станет самым сложным годом для компании с операционной точки зрения", - предупреждает инвесторов основной акционер и председатель совета директоров IRC Николай Левицкий (его слова приводятся в материалах компании). Запуск добычи на Сутаре запланирован на середину 2024 года.

Финансовые показатели IRC:

Показатель 2023 2022 Динамика Продажи железорудного концентрата, млн т 2,53 2,57 (1,5%) Средняя цена реализации (в пересчете на сухую метрическую тонну), $/т 108 118 (8,5%) Денежные затраты (cash cost), $/т 78,9 78,8 0,1% $ млн Выручка 253,0 278,8 (9,2%) Операционные затраты (211,1) (227,7) (7,3%) Скорректированная EBITDA 45,8 56,1 (18,4%) Скорректированная чистая прибыль 8,7 25,0 (65,1%) Чистый убыток, приходящийся на основных акционеров (156,8) (87,9) 78,4% Capex (17,3) (14,4) 19,5% Денежный поток от операционной деятельности 63,3 32,7 93,6% Кредиты и займы на конец года 67,3 78,1 (13,8%) Чистый долг на конец года 11,2 41,6 (73,1%) Отношение чистого долга к EBITDA 0,24 0,74х (67,6%)

IRC - крупнейший производитель железной руды на Дальнем Востоке России. Основной актив - Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской автономной области, который производит концентрат с содержанием железа 65%. Контролирующим акционером IRC с долей почти 57% после оферты стал основатель "Геотека" Николай Левицкий.