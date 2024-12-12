Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:30

Доля основателя "Геотека" Левицкого в IRC после допэмиссии вырастет до 64,96%

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Доля контролирующего акционера IRC - основателя "Геотека" Николая Левицкого - и связанных с ним структур по итогам допэмиссии должна вырасти с 56,76% до 64,96%, сообщила компания.

Free float, соответственно, должен сократиться с 43,24% до 35,04%.

Как сообщалось ранее, из привлеченных средств (без учета затрат на размещение они составят 360,9 млн гонконгских долларов или около $46 млн) IRC планирует направить $24,1 млн на рефинансирование долга, $17,6 млн - для финансирование добычи, развитие Кимканского и Сутарского месторождений и $4,6 млн - на пополнение оборотного капитала.

IRC - крупнейший производитель железной руды на Дальнем Востоке. Основной актив - Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской автономной области, который производит концентрат с содержанием железа 65%.

IRC Геотек Кимкано-Сутарский ГОК Дальний Восток Николай Левицкий
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Meta пожертвовала $1 млн в инаугурационный фонд Трампа

Meta пожертвовала $1 млн в инаугурационный фонд Трампа

В Минфине объяснили ограничение возможности крупных размещений акций недостатком спроса

Владельцу "Трехсосенских" пивзаводов вменили неуплату 3 млрд рублей налогов

МЭА отметило увеличение профицита на нефтяном рынке в 2025 г. в 1,4 млн б/с

МЭА понизило оценку роста спроса на нефть в 2024 году до 0,84 млн б/с

МЭА понизило оценку роста спроса на нефть в 2024 году до 0,84 млн б/с

В Онтарио пригрозили прекратить подачу электроэнергии в США в ответ на пошлины Трампа

РФ готовится снять ограничения для новых денег нерезидентов на фондовом рынке, без деления по "дружественности"

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии92 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5539 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2053 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов517 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });