Доля основателя "Геотека" Левицкого в IRC после допэмиссии вырастет до 64,96%

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Доля контролирующего акционера IRC - основателя "Геотека" Николая Левицкого - и связанных с ним структур по итогам допэмиссии должна вырасти с 56,76% до 64,96%, сообщила компания.

Free float, соответственно, должен сократиться с 43,24% до 35,04%.

Как сообщалось ранее, из привлеченных средств (без учета затрат на размещение они составят 360,9 млн гонконгских долларов или около $46 млн) IRC планирует направить $24,1 млн на рефинансирование долга, $17,6 млн - для финансирование добычи, развитие Кимканского и Сутарского месторождений и $4,6 млн - на пополнение оборотного капитала.

IRC - крупнейший производитель железной руды на Дальнем Востоке. Основной актив - Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской автономной области, который производит концентрат с содержанием железа 65%.