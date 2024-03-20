IRC ждет $154-159 млн чистого убытка из-за обесценения активов и снижения цен на желруду

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Железорудная компания IRC ожидает, что ее чистый убыток, приходящийся на основных акционеров, по итогам 2023 года составит $154-159 млн, говорится в ее пресс-релизе. Это в 1,8 раза больше убытка по результатам 2022 года.

IRC отмечает, что, возможно, ей придется создать резерв под обесценение активов Кимкано-Сутарского ГОКа на $164 млн из-за роста издержек и динамики цен на желруду. В 2022 году списания составили $103 млн.

Чистая прибыль без учета обесценения ожидается на уровне $5-10 млн, что все равно хуже результата 2022 года. Чистая прибыль, скорректированная на обесценения, составила в 2022 году $15 млн, на обесценения и другие статьи вместе - $25 млн.

Снижение финпоказателей IRC в основном связывает с падением цен на железную руду. Средняя бенчмарк-цена на концентрат с содержанием железа 65%, с которой коррелируют и цены реализации IRC, снизилась в 2023 году на 5%, со $139 до $132 за тонну.

IRC - крупнейший производитель железной руды на Дальнем Востоке России. Основной актив - Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской автономной области, который производит концентрат с содержанием железа 65%. Контролирующим акционером IRC с долей почти 57% после оферты стал основатель "Геотека" Николай Левицкий.