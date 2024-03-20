Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:22

IRC ждет $154-159 млн чистого убытка из-за обесценения активов и снижения цен на желруду

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Железорудная компания IRC ожидает, что ее чистый убыток, приходящийся на основных акционеров, по итогам 2023 года составит $154-159 млн, говорится в ее пресс-релизе. Это в 1,8 раза больше убытка по результатам 2022 года.

IRC отмечает, что, возможно, ей придется создать резерв под обесценение активов Кимкано-Сутарского ГОКа на $164 млн из-за роста издержек и динамики цен на желруду. В 2022 году списания составили $103 млн.

Чистая прибыль без учета обесценения ожидается на уровне $5-10 млн, что все равно хуже результата 2022 года. Чистая прибыль, скорректированная на обесценения, составила в 2022 году $15 млн, на обесценения и другие статьи вместе - $25 млн.

Снижение финпоказателей IRC в основном связывает с падением цен на железную руду. Средняя бенчмарк-цена на концентрат с содержанием железа 65%, с которой коррелируют и цены реализации IRC, снизилась в 2023 году на 5%, со $139 до $132 за тонну.

IRC - крупнейший производитель железной руды на Дальнем Востоке России. Основной актив - Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской автономной области, который производит концентрат с содержанием железа 65%. Контролирующим акционером IRC с долей почти 57% после оферты стал основатель "Геотека" Николай Левицкий.

Кимкано-Сутарский ГОК Геотек IRC Николай Левицкий
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банковские аналитики ждут сохранения ставки Банка России на уровне 16%

Годовая инфляция в России с 12 по 18 марта держится в районе 7,7%

Запасы нефти в США неожиданно сократились на 1,95 млн баррелей

Запасы нефти в США неожиданно сократились на 1,95 млн баррелей

Акции BioNTech подешевели до минимума за 3 года на слабой отчетности

Потребность в субсидиях на перевозку сельди, горбуши и иваси с Дальнего Востока оценили в 1,5 млрд руб.

Потребность в субсидиях на перевозку сельди, горбуши и иваси с Дальнего Востока оценили в 1,5 млрд руб.

Частные топливные трейдеры создали ассоциацию на бирже для защиты своих интересов

Минсельхоз РФ поддерживает предложение о повышении импортных пошлин на цветы

Минсельхоз РФ поддерживает предложение о повышении импортных пошлин на цветы

"Интеррос" поддержал идею об интеграции "Тинькофф" и Росбанка в единую группу

"Интеррос" поддержал идею об интеграции "Тинькофф" и Росбанка в единую группу

Дума удвоила штрафы для банков за недобросовестную рекламу кредитов

Дума удвоила штрафы для банков за недобросовестную рекламу кредитов

"Лаборатория Касперского" заявила о шестикратном росте DDoS-атак прошедшей зимой

"Лаборатория Касперского" заявила о шестикратном росте DDoS-атак прошедшей зимой
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });