Оценка стоимости финтех-стартапа Stripe выросла до $91,5 млрд

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Финтех-стартап Stripe Inc., разработчик программного обеспечения для обработки платежей, а также программных интерфейсов для сайтов электронной коммерции, был оценен в $91,5 млрд в рамках выкупа акций у сотрудников и акционеров.

Таким образом, компания приблизилась к своей пиковой оценке стоимости, достигавшей $95 млрд в 2021 году.

"Мы очень серьезно относимся к обеспечению хорошей ликвидности для наших сотрудников и акционеров", - сказал CNBC сооснователь Stripe и президент компании Джон Коллисон.

В ответ на вопрос о долгожданном IPO он отметил, что у компании "нет краткосрочных планов по первичному размещению". Коллисон добавил, что у руководства нет "категоричного" мнения по поводу того, что будет лучше для компании - выйти на биржу или остаться частной.

Ранее 27 февраля компания сообщила, что объем обработанных ей платежей в 2024 году вырос на 38% и достиг $1,4 трлн. В пресс-релизе отмечается, что компания получила прибыль в прошлом году и ожидает остаться прибыльной в текущем году, без раскрытия конкретных цифр.

Stripe, созданная в 2010 году, имеет штаб-квартиры в Сан-Франциско и Дублине. В числе ее клиентов - Google, Amazon, Lyft и Zoom.