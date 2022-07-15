Финтех-стартап Stripe снизил собственную оценку на 28%

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Американская технологическая компания Stripe Inc, разрабатывающая решения для приема и обработки электронных платежей, понизила оценку собственных акций на 28%. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Компания сообщила своим сотрудникам, что теперь цена одной акции составляет около $29 вместо $40, озвученных в ходе предыдущей внутренней оценки. Таким образом совокупная стоимость компании теперь составляет порядка $74 млрд.

В ходе последнего инвестраунда, состоявшегося в марте 2021 года, Stripe была оценена инвесторами в $95 млрд.

Совет директоров компании одобрил снижение цены, решение вступило в силу 30 июня, отмечается в письме. Stripe не указала конкретных причин ухудшения собственной стоимости.

Между тем снижение акций IT компаний на фондовом рынке в ходе последних нескольких недель на фоне неопределенности глобального экономического прогноза негативно сказывается на технологических стартапах. Инвесторы зачастую сравнивают Stripe с платежным сервисом PayPal Holdings Inc., акции которого на бирже Nasdaq с начала года рухнули более чем на 60%. В таких условиях Stripe могла почувствовать себя переоцененной, пишет WSJ.

Основанная в 2010 году выходцами из Ирландии братьями Патриком и Джоном Коллисонами Stripe привлекла более $1 млрд с начала пандемии коронавируса в 2019 году от инвесторов в Кремниевой долине, включая Sequoia Capital и Andreessen Horowitz.