Американские стартапы привлекли в IV квартале $80 млрд, максимум с 2021 года

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Объем венчурного капитала, привлеченного американскими стартапами в четвертом квартале 2024 года, составил около $80 млрд, что стало максимальным квартальным показателем с 2021 года, пишет Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании PitchBook.

При этом 40% указанной суммы пришлось на шесть сделок с участием крупнейших компаний, таких как OpenAI, xAI и Databricks, отметил глава отдела исследований в PitchBook Кайл Стэнфорд.

"На рынке венчурных инвестиций доминирует группа элитных компаний", - добавил он.

В первом квартале 2025 года фирмы уже получили финансирование в размере свыше $30 млрд, а объем запланированного в ближайшее время привлечения капитала составляет еще порядка $50 млрд, по данным PitchBook.

Только за последние две недели финтех-компания Stripe анонсировала раунд финансирования с оценкой стоимости всей фирмы в $91,5 млрд, а стартап в сфере искусственного интеллекта Anthropic рассчитывает получить оценку капитализации в $61,5 млрд.

Кроме того, по слухам, OpenAI ведет переговоры с японской SoftBank о привлечении рекордной суммы для стартапа в истории - разработчик чат-бота ChatGPT хочет получить $40 млрд исходя из общей капитализации в $260 млрд. В настоящее время рекорд принадлежит компании Databricks, в конце прошлого года сумевшей получить $10 млрд в ходе одного инвестраунда.