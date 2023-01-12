Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Финтех-стартап Stripe понизил оценку собственной стоимости еще на 11%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Финтех-стартап Stripe Inc., разработчик программного обеспечения для обработки платежей, понизил собственную оценку стоимости примерно на 11%, до $63 млрд, сообщило The Information со ссылкой на осведомленный источник.

За последние полгода оценка стоимости компании понижалась трижды, в общей сложности на 40%. В минувшем году в рамках очередного инвестраунда Stripe получила оценку в $95 млрд, войдя в число самых дорогих частных технологических стартапов мира.

Рынок с нетерпением ждет выхода компании на фондовую биржу, отмечает MarketWatch. В 2021 году ходили слухи, что Stripe начала подготовку к IPO, однако эти планы так и не материализовались из-за неблагоприятных рыночных условий и спада в сегменте онлайн-торговли.

Stripe, созданная в 2010 году, имеет штаб-квартиры в Сан-Франциско и Дублине. В числе ее клиентов - Google, Amazon, Lyft и Zoom.

Stripe США Ирландия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Золотая корона" получила лицензию на работу в Таджикистане

Владельцы сети ресторанов Subway задумались о ее продаже

Владельцы сети ресторанов Subway задумались о ее продаже

Минфин с оговорками поддержал предложение об обязательном замещении евробондов

Пассажиропоток аэропорта Хитроу в 2022 году вырос втрое

Пассажиропоток аэропорта Хитроу в 2022 году вырос втрое

Банк России выдаст лицензию новому банку "Точка"

Банк России выдаст лицензию новому банку "Точка"

Бывшая российская "дочка" Valio зарегистрирована на компанию "Дэнир" бенефициаров "Велкома"

Бывшая российская "дочка" Valio зарегистрирована на компанию "Дэнир" бенефициаров "Велкома"

Курс рубля резко усилил рост на сообщениях Минфина и ЦБ о продаже валюты

Курс рубля резко усилил рост на сообщениях Минфина и ЦБ о продаже валюты
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });