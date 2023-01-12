Финтех-стартап Stripe понизил оценку собственной стоимости еще на 11%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Финтех-стартап Stripe Inc., разработчик программного обеспечения для обработки платежей, понизил собственную оценку стоимости примерно на 11%, до $63 млрд, сообщило The Information со ссылкой на осведомленный источник.

За последние полгода оценка стоимости компании понижалась трижды, в общей сложности на 40%. В минувшем году в рамках очередного инвестраунда Stripe получила оценку в $95 млрд, войдя в число самых дорогих частных технологических стартапов мира.

Рынок с нетерпением ждет выхода компании на фондовую биржу, отмечает MarketWatch. В 2021 году ходили слухи, что Stripe начала подготовку к IPO, однако эти планы так и не материализовались из-за неблагоприятных рыночных условий и спада в сегменте онлайн-торговли.

Stripe, созданная в 2010 году, имеет штаб-квартиры в Сан-Франциско и Дублине. В числе ее клиентов - Google, Amazon, Lyft и Zoom.