Турция в декабре обновила максимум импорта газа, в том числе закупок СПГ

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Турция в декабре 2024 года импортировала 7,364 млрд куб. м, что на 21% превышает показатель декабря 2023 года и представляет собой новый абсолютный максимум для истории газовой отрасли страны.

Данные опубликовало в ежемесячной сводке Международное энергетическое агентство. Отчет МЭА выходит на несколько дней раньше обзора Совета по регулированию энергетического рынка страны (EPDK).

Российские поставки в декабре 2024 выросли на 34% - до 2,835 млрд куб. м, что довольно близко к рекорду (2,949 млрд куб. м, декабрь-2020). За полный 2024 год "Газпром" поставил в Турцию 21,374 млрд куб. м, что почти равно 2023 году (21,34 млрд куб. м).

Азербайджан в декабре 2024 года поставил 1,037 млрд куб. м (что в среднесуточном разрезе близко к достигнутому еще в сентябре уровню); годом ранее было поставлено 962 млн куб. м. За весь 2024 год - 11,478 млрд куб. м.

Иранский экспорт в декабре 2024 года снизился до 552 млн куб. м, тогда как годом ранее было 781 млн куб. м. За весь 2024 год поставлено 7,043 млрд куб. м.

Поставки СПГ суммарно составили 2,939 млрд куб. м, что является новым рекордом за историю наблюдений. МЭА не приводит подробного состава поставщиков газа. При этом известно, что по долгосрочному контракту СПГ в Турцию поставляет Алжир; об отправке больших объемов за период также сообщало Минэнерго США.

Республика наращивает использование газа в энергетике и его импорт (и без того высокие в зимний сезон) в связи с падением гидрогенерации.

Оперативные данные национальной энергетической биржи EPIAS показывают, что в январе и феврале Турция сохраняет высокий уровень импорта, который можно обеспечить за счет максимизации потоков от всех поставщиков. Кроме того, страна активно тратит запасы газа из ПХГ, а это создаст дополнительную потребность в его импорте летом.