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Оценка снижения ВВП Франции в IV квартале подтверждена на уровне 0,1%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Экономика Франции в четвертом квартале 2024 года сократилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по окончательным данным национального статистического института Insee.

Динамика ВВП совпала как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом опрошенных Trading Economics аналитиков.

Потребительские расходы во Франции в четвертом квартале увеличились на 0,3%, государственные - на 0,4%, валовые вложения в основной капитал уменьшились на 0,1%.

Объем как экспорта, так и импорта, в октябре-декабре вырос на 0,4%.

Оценка роста французского ВВП в годовом выражении в четвертом квартале была пересмотрена с понижением - до 0,6% с 0,7%.

В третьем квартале, на который пришлись летние Олимпийские игры во Франции, экономика страны увеличилась на 0,4% относительно предыдущего квартала и на 1,2% в годовом выражении.

В 2024 году ВВП Франции вырос на 1,1%, как и годом ранее.

Олимпийские игры Insee Франция
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