ВВП Франции в IV квартале неожиданно снизился

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Объем ВВП Франции в четвертом квартале 2024 года снизился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом говорится в отчете национального статистического института Insee, представившего предварительные данные.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали, что показатель не изменится по сравнению с предыдущим кварталом.

Рост французского ВВП в годовом выражении составил 0,7%.

В третьем квартале, на который пришлись летние Олимпийские игры во Франции, экономика страны увеличилась на 0,4% относительно предыдущего квартала и на 1,2% в годовом выражении.

Средние темпы роста ВВП Франции в 2024 году составили 1,1%, как и годом ранее.