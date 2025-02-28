ОДК внедрила IT-систему сервисной поддержки двигателей для самолетов МС-21 и SJ-100

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Объединенная двигателестроительная корпорация запустила IT-систему послепродажного обслуживания авиадвигателей для гражданской авиации, таких как ПД-14 для самолета МС-21-310 и ПД-8 для SJ-100, сообщила пресс-служба ОДК.

"Внедрение корпоративной информационной системы обеспечит автоматизацию процессов послепродажного обслуживания двигателей для гражданской авиации ПД-14, ПД-8 и ТВ7-117СТ-01/02 и управления их жизненным циклом при эксплуатации. Запуск платформы показал эффективную работу всех модулей системы и позволил создать унифицированное информационное пространство для взаимодействия ОДК с заказчиками", - сказал директор по сервису ОДК Максим Ищенко.

Комплексная информационная система послепродажного обслуживания успешно прошла опытную эксплуатацию в Объединенной двигателестроительной корпорации, а также на предприятиях ОДК-Авиадвигатель, ОДК-Пермские моторы, ОДК-Сатурн и ОДК-Климов.

"Система включает несколько модулей: "Центр поддержки заказчика", "Управление парком силовых установок" и "Управление техническими публикациями". Создано единое пространство для взаимодействия с компаниями-эксплуатантами, автоматизированы процессы сервисного обслуживания силовых установок. Также система фиксирует эксплуатационные параметры двигателей для улучшения их показателей надежности и эксплуатационной технологичности", - сказано в сообщении.

Проект реализуется с участием компаний "РТ-Проектные технологии", которая выступает интегратором, и "Инженерный центр информационно-аналитических систем", отвечающей за процесс разработки и внедрения нового цифрового решения для послепродажного обслуживания авиадвигателей.

Гендиректор АО "РТ-Проектные технологии" Михаил Калужский отметил, что подход по созданию подобного рода IT-систем, а также используемое программное обеспечение имеет большой потенциал внедрения на других предприятиях "Ростеха".

Система работает по принципу "одного окна" на портале csp.uecrus.com и предоставляет клиентам корпорации единый доступ к информации, необходимой для эффективной эксплуатации двигателей и анализа логистической поддержки.

Центр технической поддержки корпоративной информационной системы послепродажного обслуживания будет сформирован на пермском предприятии ОДК-Авиадвигатель.