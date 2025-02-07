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Испытательные полеты SJ-100 с двигателями ПД-8 могут начаться через месяц-полтора

Начала сертифицированных полетов МС-21 в Минпромторге ожидают в ближайшие месяцы

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг ожидает начало испытательных полетов ближнемагистрального самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8 в феврале-марте 2025 года, сертификационные полеты среднемагистрального МС-21, двигатель для которого ПД-14 уже сертифицирован, должны также начаться в ближайшие месяцы, сообщил журналистам глава ведомства Антон Алиханов.

Говоря о ПД-8, он отметил, что "в летной лаборатории уже больше 20 полетов было выполнено, двигатель показывает все характеристики, заложенные при проектировании".

"Мы надеемся, что в ближайшее время, вопрос буквально месяца-полутора, будут начаты полеты уже непосредственно на машине, на Superjet с новыми двигателями ПД-8. И начнется сертификационная история уже для этого двигателя в составе самого самолета", - рассказал глава Минпромторга.

Он напомнил, что двигатель для другого российского самолета - МС-21 - уже прошел сертификацию. "Тоже в ближайшие месяцы мы ждем начала сертификационных полетов уже МС-21 с этим двигателем (ПД-14 - ИФ)", - сообщил министр после церемонии вручения сертификата типа двигателя ВК-650В для легких вертолетов на площадке "ОДК-Климов" (входит в "Объединенную двигателестроительную корпорацию" ГК "Ростех").

Планы производства авиационных двигателей зафиксированы в комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 года (КПГА). Согласно действующей редакции документа, в 2025-2026 годах для самолетов SJ-100 и МС-21 планировалось произвести в 2025 году 24 ПД-8 и 30 ПД-14, в 2026 году - 48 ПД-8 и 48 ПД-14. В конце 2024 года Минпромторг опубликовал проект постановления, предполагающий сокращение количества выпускаемых двигателей - до 6 ПД-8 и 7 ПД-14 в 2025 году и до 44 ПД-8 и 28 ПД-14 в 2026 году.

Планы по поставкам двигателей увязаны с началом серийного выпуска импортозамещенных версий перспективных российских самолетов. КПГА от мая 2024 года предусматривает, что серийные поставки SJ-100 начнутся в 2026 году (ранее планировалось в 2023 году) в количестве 30 штук. Начало поставок МС-21 предполагалось с 2025 года в количестве девяти штук, в 2026 года планировали выпустить уже 31 единицы самолетов. Однако в начале этого года глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что старт серийных поставок МС-21 сдвигается на 2026 год. Алиханов на этой неделе подтвердил переход самолета в серию с 2026 года, сообщив, что на первом этапе будет поставлено 36 МС-21.

Антон Алиханов МС-21 Минпромторг Superjet ОДК ПД-8 Ростех
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