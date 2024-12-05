Поиск

План выпуска двигателей для SJ-100, МС-21 и Ту-214 до 2027 г. урезали в 1,5 раза

План выпуска двигателей для SJ-100, МС-21 и Ту-214 до 2027 г. урезали в 1,5 раза
Архивное фото
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Планы производства авиационных двигателей для перспективных самолетов SJ-100, МС-21 и Ту-214 в 2025-2026 гг. сокращены в 1,5 раза - со 192 до 128 штук, следует из проекта постановления правительства, который подготовил Минпромторг РФ.

"По состоянию на 1 ноября 2024 г. предприятиями АО "ОДК" в соответствии с условиями договоров поставки произведены и переданы заказчикам в 2024 году две единицы ПД-14. В период 2025-2026 гг. планируется изготовить 128 авиационных двигателей, в том числе в 2025 году - 24 единицы (6 ПД-8, 7 ПД-14 и 11 ПС-90), в 2026 году - 104 единицы (44 ПД-8, 28 ПД-14 и 32 ПС-90)", - говорится в пояснительной записке к проекту, опубликованной на портале regulation.gov.ru.

ЭкономикаПланы выпуска российских самолетов до 2030 года могут быть сокращеныЧитать подробнее

Двигателями ПД-14 планируется оснащать среднемагистральные МС-21, ПД-8 предназначены для импортозамещенных ближнемагистральных SJ-100, ПС-90А используются для Ту-214 и Ил-96-300.

Согласно комплексной программе развития авиаотрасли РФ до 2030 года (КПГА) в редакции от мая этого года, в ближайшее два года для этих самолетов планировалось произвести 192 двигателя: 66 - в 2025 году (24 ПД-8, 30 ПД-14 и 12 ПС-90) и 126 - в 2026 году (48 ПД-8, 48 ПД-14 и 30 ПС-90).

Проект направлен на синхронизацию положений действующего постановления (в части установленных результатов предоставления субсидии) с показателями КПГА, сообщил "Интерфаксу" представитель Минпромторга.

До 2030 года КПГА предполагает выпуск 994 гражданских самолетов. Сообщалось, что в 2025 году программа будет скорректирована с учетом реальной потребности авиакомпаний в самолетах в ближайшие годы.

Минпромторг РФ Ту-214 МС-21 SJ-100
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Костин заявил, что сейчас не самое хорошее время для приватизации ВТБ

Костин заявил, что сейчас не самое хорошее время для приватизации ВТБ

Курс биткойна впервые в истории превысил $100 тысяч

Курс биткойна впервые в истории превысил $100 тысяч
Инфляция в России

Инфляция в РФ с 26 ноября по 2 декабря разогналась до 0,50%

Минфин не закладывал в бюджет-2025 поступления дивидендов от "Газпрома"

Индекс Мосбиржи упал ниже 2500 пунктов на фоне укрепления рубля

Минфин РФ разместил за день рекордный объем ОФЗ на 1 трлн рублей

General Motors спишет более $5 млрд стоимости бизнеса в Китае

General Motors спишет более $5 млрд стоимости бизнеса в Китае

Путин обещает поддержку выхода компаний на биржу

Инфляция в России

Путин поручил кабмину и ЦБ скоординировать действия для борьбы с инфляцией

Путин поручил кабмину и ЦБ скоординировать действия для борьбы с инфляцией
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2048 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России26 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5520 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ17 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });