Поиск

Президент США считает, что Украину должен возглавлять готовый к миру человек

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что ему безразлично, кто будет руководить Украиной, при условии, что этот человек будет готов мирно решать конфликт с РФ.

"Меня устроит любой, кто заключит мир", - заявил Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос, считает ли он необходимой отставку президента Украины Владимира Зеленского.

Трамп отметил, что Зеленский, возможно, способен участвовать в мирном решении конфликта.

"Возможно он способен заключить мир. А может - нет. Но мне нужен кто-то, кто может мирно решить проблему", - добавил президент США.

По его словам, Зеленскому "лишь нужно сказать, что он хочет мира. А вместо этого он выходит и говорит сплошные негативные вещи про Путина. Мне не нужно, чтобы эта война продолжалась".

Дональд Трамп РФ США Владимир Зеленский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов

В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов

Папе римскому потребовалась механическая вентиляция легких

Папе римскому потребовалась механическая вентиляция легких

Трамп обвинил Зеленского в неуважении к США на переговорах в Белом доме

Трамп заявил, что Зеленский пока не готов к урегулированию украинского конфликта

Трамп заявил, что Зеленский пока не готов к урегулированию украинского конфликта

Трамп заявил Зеленскому, что без США у того нет козырей на переговорах по Украине

Skype прекратит работу с мая

Кабель связи между Швецией и Латвией возобновил работу

Эксперты заявили об усилении Китаем монополии на рынке редкоземельных металлов

Космический аппарат Blue Ghost вышел на низкую орбиту Луны перед предстоящей посадкой

Космический аппарат Blue Ghost вышел на низкую орбиту Луны перед предстоящей посадкой

В Греции железнодорожное и авиасообщение нарушено из-за забастовки

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5924 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе350 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2192 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });