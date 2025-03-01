Президент США считает, что Украину должен возглавлять готовый к миру человек

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что ему безразлично, кто будет руководить Украиной, при условии, что этот человек будет готов мирно решать конфликт с РФ.

"Меня устроит любой, кто заключит мир", - заявил Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос, считает ли он необходимой отставку президента Украины Владимира Зеленского.

Трамп отметил, что Зеленский, возможно, способен участвовать в мирном решении конфликта.

"Возможно он способен заключить мир. А может - нет. Но мне нужен кто-то, кто может мирно решить проблему", - добавил президент США.

По его словам, Зеленскому "лишь нужно сказать, что он хочет мира. А вместо этого он выходит и говорит сплошные негативные вещи про Путина. Мне не нужно, чтобы эта война продолжалась".