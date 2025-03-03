"Аэрофлот" привел дивидендную политику к единому для госкомпаний подходу

Целевой уровень дивидендов - 50% от скорректированной чистой прибыли группы по МСФО

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "Аэрофлота" утвердил новую редакцию положения о дивидендной политике, которое определяет подход к выработке рекомендаций акционерам по выплатам дивидендов.

"Целевой уровень доли прибыли, рекомендуемой к направлению на выплату дивидендов, установлен в размере 50% чистой прибыли группы "Аэрофлот" по МСФО, скорректированной на неденежные эффекты в соответствии с действующими требованиями правительства РФ", - сообщила компания.

При этом совет может принять решение о дополнительной корректировке чистой прибыли "с учетом отраслевой специфики", а также об изменении доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов, "с учетом текущих и плановых потребностей в финансировании развития и необходимости обеспечения финансовой устойчивости группы".

Действующая дивидендная политика "Аэрофлота" предполагает выплаты 25% от чистой прибыли по МСФО за предыдущий год. Решение о размере дивидендов принимается на основании "системы коэффициентов-индикаторов, учитывающей результаты отчетного года, долговую нагрузку и среднесрочный финансовый план группы", уточняется в материалах компании.

За 2016-2018 годах компания, в соответствии с директивами правительства (своего основного акционера), направляла на дивиденды по 50% от прибыли. Источником выплат была прибыль как по МСФО, так и по РСБУ. В последний раз выплаты были произведены в 2019 году - по 2,6877 рубля на одну бумагу, всего - 2,9 млрд рублей, или 50% от чистой прибыли по МСФО.

Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский ранее заявлял о возможности возвращения к выплатам по итогам 2024 года. Это же прогнозировали аналитики ряда инвесткомпаний и банков. Рекомендацию по выплатам совет директоров даст в рамках стандартного графика подготовки к годовому собранию акционеров ориентировочно в мае, пояснял директор по связям с инвесторами и рынкам капитала "Аэрофлота" Андрей Напольнов. По РСБУ компания получила в прошлом году чистую прибыль, которая составила 22 млрд руб. (против 29,5 млрд руб. чистого убытка в 2023-м), по МСФО она еще не отчитывалась.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России, объединяет одноименную компанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.

Единый подход

Распоряжение правительства, утвердившее действующий подход к дивидендной политике компаний с госучастием, премьер-министр Михаил Мишустин подписал в июне 2021 года. По этим правилам госкомпании должны направлять на дивиденды не менее 50% скорректированной годовой чистой прибыли по МСФО. При расчете дивидендной базы не учитываются доходы и расходы, не подтвержденные денежными потоками. Речь идет, например, о статьях отчетности, связанных с переоценкой имущества или разницами в курсах валют.

Если сумма, рассчитанная в соответствии с этими нормами, превышает величину чистой прибыли компании, то для выплаты дивидендов используется нераспределенная прибыль. Исключение в распоряжении сделано для акционерных обществ оборонно-промышленного комплекса: они могут в целях финансирования инвестпрограмм направлять на дивиденды менее 50% прибыли "при наличии соответствующего обоснования" на основании решения правительства.