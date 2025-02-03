Поиск

"Аэрофлот" в 2024 году получил 22 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Аэрофлот" в IV квартале 2024 года получило 4,4 млрд руб. чистого убытка по РСБУ против 65,2 млрд руб. чистой прибыли за тот же период 2023 года, сообщила компания.

Убыток, включающий курсовой эффект и страховое урегулирование, составил 30,2 млрд руб. против 101,7 млрд руб. прибыли годом ранее.

Выручка выросла на 33%, до 186,8 млрд руб., себестоимость продаж - почти на 32%, до 180,2 млрд руб.

Компания вместе с тем показала исторически максимальную годовую выручку, а также впервые с 2019 года - чистую прибыль, отметили в пресс-службе "Аэрофлота". Чистая прибыль за весь прошлый год достигла порядка 22 млрд руб. против 29,5 млрд руб. чистого убытка в 2023-м. При этом показатель, включающий курсовой эффект и страховое урегулирование, оказался отрицательным - более 42 млрд руб. убытка (год назад убыток был на уровне 19,2 млрд руб.)

Ключевые показатели по РСБУ за IV квартал и 12 месяцев 2024 года

Млн руб.4К 20234К 2024Изм.12М 202312М 2024Изм.
Выручка140 195186 77433,2%497 511712 92843,3%
Себестоимость продаж-137 062-180 21531,5%-490 237-668 06836,3%
Валовая прибыль3 1336 5592,1х7 27444 8616,2х
Прибыль/убыток от продаж-1 982-359-81,9%-9 75723 689-
Чистая прибыль/убыток65 180-4 370--29 45621 959-
включая курсовой эффект и страховое урегулирование101 684-30 159--19 197-42 092-

Согласно отчетности "Аэрофлота", объем заемных средств на конец 2024 года был на уровне 44 млрд руб. (24,7 млрд руб. долгосрочных и 19,3 млрд руб. краткосрочных) против 84,2 млрд руб. на конец 2023 года (43,8 млрд руб. долгосрочных и 40,4 млрд руб. краткосрочных). Общие долгосрочные обязательства компании на конец отчетного периода оцениваются в 714,7 млрд руб. против 749,2 млрд руб. на конец 2023 года, краткосрочные - в 317,7 млрд руб. против 282,4 млрд руб.

Также в документе сказано, что в прошлом году компания выкупила в собственность по истечении срока финансовой аренды шесть самолетов SJ-100 - из них пять были переданы дочерней компании ("России" - ИФ), одно воздушное судно - "реализовано по договору купли-продажи".

Отчетность "Аэрофлота" по МСФО ожидается в конце февраля-начале марта, "предпосылки к достойному финансовому результату есть", заявил гендиректор компании Сергей Александровский в интервью "России 24", фрагмент которого транслировался в понедельник.

Как сообщалось, пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" в 2024 году вырос на 19,3%, до 30,1 млн пассажиров, пассажирооборот - почти на 25%. Трафик всей одноименной группы в прошлом году вырос на 16,8%, до 55,3 млн человек: на внутренних линиях перевезено 42,6 млн (+12,8%), на международных - 12,7 млн (+32,7%). Общий пассажирооборот стал больше на 20,8%, занятость кресел составила 89,6%, увеличившись на 2,1 процентного пункта.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиакомпания РФ, входит в одноименную группу, которая также объединяет "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.


Аэрофлот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кабмин освободил производителей сливочного масла и яиц от допвыплат ритейлерам

Кабмин освободил производителей сливочного масла и яиц от допвыплат ритейлерам

"Аэрофлот" в 2025 году ожидает роста стоимости авиабилетов на уровне инфляции

"Аэрофлот" в 2025 году ожидает роста стоимости авиабилетов на уровне инфляции

Кабмин расширил перечень стран, банки которых могут участвовать в валютных торгах в РФ

США не будут покупать нефть у Венесуэлы при Трампе

Суд удовлетворил иск о взыскании 100% зернотрейдера "Родные поля" в доход РФ

"СИБУР-Кстово" после пожара перевело производственные установки в резервный режим

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе321 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне29 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии157 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5798 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне25 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2148 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });