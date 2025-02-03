"Аэрофлот" в 2024 году получил 22 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Аэрофлот" в IV квартале 2024 года получило 4,4 млрд руб. чистого убытка по РСБУ против 65,2 млрд руб. чистой прибыли за тот же период 2023 года, сообщила компания.
Убыток, включающий курсовой эффект и страховое урегулирование, составил 30,2 млрд руб. против 101,7 млрд руб. прибыли годом ранее.
Выручка выросла на 33%, до 186,8 млрд руб., себестоимость продаж - почти на 32%, до 180,2 млрд руб.
Компания вместе с тем показала исторически максимальную годовую выручку, а также впервые с 2019 года - чистую прибыль, отметили в пресс-службе "Аэрофлота". Чистая прибыль за весь прошлый год достигла порядка 22 млрд руб. против 29,5 млрд руб. чистого убытка в 2023-м. При этом показатель, включающий курсовой эффект и страховое урегулирование, оказался отрицательным - более 42 млрд руб. убытка (год назад убыток был на уровне 19,2 млрд руб.)
Ключевые показатели по РСБУ за IV квартал и 12 месяцев 2024 года
|Млн руб.
|4К 2023
|4К 2024
|Изм.
|12М 2023
|12М 2024
|Изм.
|Выручка
|140 195
|186 774
|33,2%
|497 511
|712 928
|43,3%
|Себестоимость продаж
|-137 062
|-180 215
|31,5%
|-490 237
|-668 068
|36,3%
|Валовая прибыль
|3 133
|6 559
|2,1х
|7 274
|44 861
|6,2х
|Прибыль/убыток от продаж
|-1 982
|-359
|-81,9%
|-9 757
|23 689
|-
|Чистая прибыль/убыток
|65 180
|-4 370
|-
|-29 456
|21 959
|-
|включая курсовой эффект и страховое урегулирование
|101 684
|-30 159
|-
|-19 197
|-42 092
|-
Согласно отчетности "Аэрофлота", объем заемных средств на конец 2024 года был на уровне 44 млрд руб. (24,7 млрд руб. долгосрочных и 19,3 млрд руб. краткосрочных) против 84,2 млрд руб. на конец 2023 года (43,8 млрд руб. долгосрочных и 40,4 млрд руб. краткосрочных). Общие долгосрочные обязательства компании на конец отчетного периода оцениваются в 714,7 млрд руб. против 749,2 млрд руб. на конец 2023 года, краткосрочные - в 317,7 млрд руб. против 282,4 млрд руб.
Также в документе сказано, что в прошлом году компания выкупила в собственность по истечении срока финансовой аренды шесть самолетов SJ-100 - из них пять были переданы дочерней компании ("России" - ИФ), одно воздушное судно - "реализовано по договору купли-продажи".
Отчетность "Аэрофлота" по МСФО ожидается в конце февраля-начале марта, "предпосылки к достойному финансовому результату есть", заявил гендиректор компании Сергей Александровский в интервью "России 24", фрагмент которого транслировался в понедельник.
Как сообщалось, пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" в 2024 году вырос на 19,3%, до 30,1 млн пассажиров, пассажирооборот - почти на 25%. Трафик всей одноименной группы в прошлом году вырос на 16,8%, до 55,3 млн человек: на внутренних линиях перевезено 42,6 млн (+12,8%), на международных - 12,7 млн (+32,7%). Общий пассажирооборот стал больше на 20,8%, занятость кресел составила 89,6%, увеличившись на 2,1 процентного пункта.
"Аэрофлот" - крупнейшая авиакомпания РФ, входит в одноименную группу, которая также объединяет "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.