"Аэрофлот" в 2024 году получил 22 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Аэрофлот" в IV квартале 2024 года получило 4,4 млрд руб. чистого убытка по РСБУ против 65,2 млрд руб. чистой прибыли за тот же период 2023 года, сообщила компания.

Убыток, включающий курсовой эффект и страховое урегулирование, составил 30,2 млрд руб. против 101,7 млрд руб. прибыли годом ранее.

Выручка выросла на 33%, до 186,8 млрд руб., себестоимость продаж - почти на 32%, до 180,2 млрд руб.

Компания вместе с тем показала исторически максимальную годовую выручку, а также впервые с 2019 года - чистую прибыль, отметили в пресс-службе "Аэрофлота". Чистая прибыль за весь прошлый год достигла порядка 22 млрд руб. против 29,5 млрд руб. чистого убытка в 2023-м. При этом показатель, включающий курсовой эффект и страховое урегулирование, оказался отрицательным - более 42 млрд руб. убытка (год назад убыток был на уровне 19,2 млрд руб.)

Ключевые показатели по РСБУ за IV квартал и 12 месяцев 2024 года

Млн руб. 4К 2023 4К 2024 Изм. 12М 2023 12М 2024 Изм. Выручка 140 195 186 774 33,2% 497 511 712 928 43,3% Себестоимость продаж -137 062 -180 215 31,5% -490 237 -668 068 36,3% Валовая прибыль 3 133 6 559 2,1х 7 274 44 861 6,2х Прибыль/убыток от продаж -1 982 -359 -81,9% -9 757 23 689 - Чистая прибыль/убыток 65 180 -4 370 - -29 456 21 959 - включая курсовой эффект и страховое урегулирование 101 684 -30 159 - -19 197 -42 092 -

Согласно отчетности "Аэрофлота", объем заемных средств на конец 2024 года был на уровне 44 млрд руб. (24,7 млрд руб. долгосрочных и 19,3 млрд руб. краткосрочных) против 84,2 млрд руб. на конец 2023 года (43,8 млрд руб. долгосрочных и 40,4 млрд руб. краткосрочных). Общие долгосрочные обязательства компании на конец отчетного периода оцениваются в 714,7 млрд руб. против 749,2 млрд руб. на конец 2023 года, краткосрочные - в 317,7 млрд руб. против 282,4 млрд руб.

Также в документе сказано, что в прошлом году компания выкупила в собственность по истечении срока финансовой аренды шесть самолетов SJ-100 - из них пять были переданы дочерней компании ("России" - ИФ), одно воздушное судно - "реализовано по договору купли-продажи".

Отчетность "Аэрофлота" по МСФО ожидается в конце февраля-начале марта, "предпосылки к достойному финансовому результату есть", заявил гендиректор компании Сергей Александровский в интервью "России 24", фрагмент которого транслировался в понедельник.

Как сообщалось, пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" в 2024 году вырос на 19,3%, до 30,1 млн пассажиров, пассажирооборот - почти на 25%. Трафик всей одноименной группы в прошлом году вырос на 16,8%, до 55,3 млн человек: на внутренних линиях перевезено 42,6 млн (+12,8%), на международных - 12,7 млн (+32,7%). Общий пассажирооборот стал больше на 20,8%, занятость кресел составила 89,6%, увеличившись на 2,1 процентного пункта.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиакомпания РФ, входит в одноименную группу, которая также объединяет "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.



