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Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал дивиденды за 2024 г. в 5,27 руб./акция

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 5,27 руб. на одну акцию, сообщила пресс-служба перевозчика.

Реестр для получения дивидендов, согласно сущфакту компании, закрывается 18 июля. Выплаты должны быть произведены до 21 августа.

Уставный капитал "Аэрофлота" состоит из 3 975 771 215 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Привилегированные акции компанией не размещались.

Всего на дивиденды будет направлено 20,952 млрд руб., что составляет около 95% от прошлогодней чистой прибыли "Аэрофлота" по РСБУ. Остальные 993,4 млн руб., по решению совета, будут направлены на формирование резервного фонда.

"Таким образом, компания распределяет чистую прибыль по РСБУ практически в полном объеме. Держатели акций в случае утверждения рекомендации годовым общим собранием акционеров, запланированным на 30 июня 2025 года, получат выплаты впервые с 2019 года", - отметили в пресс-службе.

Обновленная в марте дивполитика "Аэрофлота" предполагает единый для госкомпаний подход к выплате 50% от скорректированной прибыли по МСФО. При этом совет директоров может принять решение о дополнительной корректировке прибыли "с учетом отраслевой специфики", уточняли в компании. За 2024 год скорректированная прибыль группы по МСФО составила 64,2 млрд руб.

Вместе с тем по российскому законодательству размер выплаты ограничен прибылью по РСБУ "с учетом незначительных отчислений для увеличения размера резервного фонда", отметили в "Аэрофлоте". Прошлогодняя чистая прибыль по РСБУ компании составила 22 млрд руб.

Как сообщалось, опрошенные "Интерфаксом" аналитики инвесткомпаний и банков прогнозировали дивиденды "Аэрофлота" в диапазоне от 3,4 до 5,5 руб./акция.

До этого в последний раз "Аэрофлот" выплачивал дивиденды в 2019 году - по 2,6877 руб. на одну бумагу, всего - 2,9 млрд руб., или 50% от чистой прибыли по МСФО.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную компанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций компании, 1,2% составляют квазиказначейские бумаги, 0,0001% - у менеджмента, 25% находятся в свободном обращении.

Аэрофлот
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