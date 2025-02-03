"Аэрофлот" нацелен сохранить чистую прибыль в 2025 году

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофлот" рассчитывает перевезти в 2025 году не менее 55 млн человек и обеспечить сопоставимую с уровнем 2024 года чистую прибыль, заявил телеканалу "Россия 24" гендиректор компании Сергей Александровский.

"Задача минимум, наверное, реализовать тот уровень, которого мы достигли в 2024 году. По объему перевезенных пассажиров - не меньше 55 млн. В части финансового результата - обеспечить сопоставимый результат и сопоставимую чистую прибыль", - сказал он.

Ранее 3 февраля "Аэрофлот" отчитался по РСБУ за 2024 год: впервые с 2019 года компания получила чистую прибыль, которая составила 22 млрд рублей (против 29,5 млрд рублей чистого убытка в 2023 году). При этом показатель, включающий курсовой эффект и страховое урегулирование, оказался отрицательным - в размере более 42 млрд рублей (год назад соответствующий убыток был на уровне 19,2 млрд рублей)

Отчетность "Аэрофлота" по МСФО ожидается в конце февраля-начале марта, "предпосылки к достойному финансовому результату есть", также заявил Александровский.

Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" в 2024 году вырос на 19,3%, до 30,1 млн пассажиров. Трафик всей одноименной группы увеличился на 16,8%, до 55,3 млн человек: на внутренних линиях перевезено 42,6 млн (+12,8%), на международных - 12,7 млн (+32,7%). Общий пассажирооборот группы стал больше на 20,8%, занятость кресел составила 89,6%, увеличившись на 2,1 процентного пункта.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиакомпания России, входит в одноименную группу, которая также объединяет "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на "Московской бирже".