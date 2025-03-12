ЦБ предупредил о недопустимости сделок по договоренности в анонимном режиме торгов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Банк России попросил профучастников обратить внимание клиентов на недопустимость совершения операций в анонимном режиме торгов по предварительной договоренности, а также о предусмотренной за это ответственности.

Регулятор в ходе мониторинга неоднократно выявлял факты нарушения требований закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком" при совершении сделок между клиентами участников торгов в анонимном режиме на заранее согласованных условиях, говорится в письме ЦБ, опубликованном на сайте НАУФОР.

Целью таких операций являлось перераспределение активов между торговыми портфелями, в том числе для дальнейшего перевода на ИИС-З, минимизации налогооблагаемой базы, тестирования торговых стратегий/роботов и иное, отметил ЦБ.

Для совершения операций с контрагентами по предварительной договоренности необходимо использовать режимы торгов, предполагающие выставление сторонами исключительно адресных заявок, указывает регулятор.

Участники торгов должны, в частности, обеспечить контроль операций в анонимном режиме торгов. Также необходимо дополнительно проинформировать клиентов о возможности совершения операций в режиме переговорных сделок.