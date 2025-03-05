МТС планирует по итогам 2025 года снизить CAPEX минимум на 10-15%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Группа МТС нацелена на сокращение капитальных затрат в 2025 году не менее чем на 10-15% по сравнению с 2024 годом, сообщил CFO компании Алексей Катунин на телеконференции для инвесторов и аналитиков о финансовых показателях за IV квартал и 2024 год.

В 2024 году CAPEX МТС достиг 132,4 млрд рублей - рост показателя составил 19% в связи с интенсивными закупками оборудования, инвестициями в продукт и развитие команд.

"Это высокий уровень по сравнению с исторической динамикой, связано, с тем что часть проектов надо было форсированно сделать", - отметил топ-менеджер, добавив, что речь, в частности, идет о крупных инвестиционных проектах в телекоме, инвестициях в новые направления и др.

В конце 2024 и начале 2025 года группа предприняла "большие усилия по оптимизации и приоритизации портфеля", отметил Катунин. В частности, МТС "значительно пересмотрела" направления, финрезультаты которых не до конца соответствуют стратегии группы (включая travel-направление). Кроме того, компания по всему портфелю активов провела приоритизацию с точки зрения возможного "смещения на будущие периоды даже обоснованных инвестиций".

"В результате мы рассчитываем значительно снизить инвестиционную нагрузку - не менее чем на 10-15% от текущего уровня", - сказал Катунин, уточнив, что речь идет о сокращении показателя в 2025 году по отношению к 2024 году.

Сокращение капзатрат окажет эффект на размер свободного денежного потока и позволит МТС контролировать уровень долга, заключил он.

За 2024 год FCF вырос на 1,4%, до 35,3 млрд рублей: показатель оказался под давлением на фоне капзатрат, приобретения компаний и низкого операционного денежного потока из-за более высоких процентных расходов. Чистый долг МТС без учета обязательств по аренде на 31 декабря составил 477,1 млрд рублей, увеличившись год к году на 8,2%.

В декабре МТС объявила о масштабной трансформации корпоративного управления, в рамках которой ПАО "МТС" становится холдинговой структурой группы и аккумулирует телекоммуникационный и розничный бизнес, а также владельцем 100% нового юрлица - "Экосистема МТС", под управление которого переходят 5 ключевых нетелеком-направлений.

Тогда же топ-менеджмент МТС заявлял, что на фоне макроэкономической среды и ужесточения денежно-кредитной политики компании необходимо перестраивается и становиться "более поджарой" - корректировать формат работы и фокусировать ресурсы на приоритетных бизнесах и оптимизировать затраты. В частности, компания решила отказаться от развития "неэффективных направлений", таких как "МТС Авто", "МТС Умный Дом" и "МТС Трэвел"; уменьшить количество экспериментальных и высокорискованных инвестиций; сокращать или переносить на будущие периоды инвестиции без быстрой отдачи.