Совет директоров "Аэрофлота" обсудит покупку авиадвигателей

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "Аэрофлота" 17 марта планирует обсудить сделки по финансированию приобретения авиадвигателей в 2025 году, сказано в повестке заседания, опубликованной на ленте раскрытия.

Парк группы "Аэрофлот" состоит из самолетов производства Boeing и Airbus, а также отечественных Superjet 100 - последние укомплектованы франко-российскими двигателями Sam146, которые больше не выпускаются.

Согласно отчету компании по МСФО, в 2024 году она добилась страхового урегулирования по семи самолетам, годом ранее - по 76, а также пяти двигателям. Иностранные арендодатели в результате таких сделок прекратили свои требования по договорам аренды с "Аэрофлотом" и дочерней компанией "Россия", право собственности на авиатехнику перешло третьей стороне (подконтрольной Росавиации "НЛК-Финанс" - ИФ).

Страховое регулирование затронуло почти половину парка группы, общая сумма сделок составила 270 млрд рублей, из них 15 млрд рублей - "аэрофлотовские", говорил гендиректор компании Сергей Александровский. При этом в основном такие сделки финансировались средствами Фонда национального благосостояния: на всю отрасль было выделено около 300 млрд рублей на 15 лет под 1,5% годовых.

Среди других вопросов повестки заседания - условия выпуска биржевых облигаций, изменения условий сделки краткосрочного кредитования со Сбербанком, определение позиции по изменению условий кредитной сделки между авиакомпанией "Россия" и Совкомбанком.

Как сообщалось, общий долг группы на конец 2024 года снизился на 5,9% относительно конца 2023 года, до 703,5 млрд рублей, в связи с погашениями кредитов и займов. Задолженность по кредитам и займам уменьшилась на 42,1%, при этом сумма кредитной задолженности (банковский долг и задолженность по облигациям) снизилась на 49,3%, до 44,7 млрд рублей.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России, она объединяет одноименную компанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций компании, 1,2% составляют квазиказначейские бумаги, 0,0001% - у менеджмента, 25% находятся в свободном обращении.