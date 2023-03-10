Gap оптимизирует операции и рассчитывает сэкономить $300 млн на расходах

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Американская Gap Inc., владеющая сетью магазинов одежды, намерена упростить и оптимизировать операционную структуру, в том числе за счет сокращения уровней управления.

Меры, которые будут включать увольнения сотрудников, как ожидается, позволят ей добиться экономии на ежегодных расходах в $300 млн, из которой половина придется на второе полугодие 2023 фингода, говорится в пресс-релизе Gap.

За последние полгода компания уже объявила о мерах сокращения издержек на общую сумму $550 млн. Она по-прежнему видит возможности для оптимизации маркетинговых расходов и рационализации технологических инвестиций, отмечается в ее сообщении.

Совет директоров Gap близок к выбору нового CEO компании после отставки Сони Сингал в июле прошлого года.

Компания зафиксировала чистый убыток в размере $273 млн, или $0,75 на акцию, по итогам четвертого квартала 2022 финансового года, который завершился 28 января. Годом ранее чистый убыток Gap составил $16 млн, или $0,04 на акцию.

Квартальная выручка компании уменьшилась на 6%, до $4,24 млрд, сопоставимые продажи упали на 5%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку Gap на уровне $4,36 млрд и ожидали снижения сопоставимых продаж на 3,1%.

Выручка непосредственно бренда Gap в четвертом финквартале уменьшилась на 9%, до $1,1 млрд. Сопоставимые продажи в Северной Америке сократились на 5%.

Расторжение партнерского соглашения Gap с американским музыкантом Канье Уэстом отняло примерно 2 процентных пункта от темпов роста продаж компании в Северной Америке.

Квартальная выручка бренда Old Navy уменьшилась на 6%, до $2,2 млрд, Banana Republic - также на 6%, до $578 млн, Athleta - на 1%, до $436 млн.

Согласно прогнозу Gap, ее выручка как в первом финансовом квартале, так и по итогам всего 2023 фингода снизится на 4-6%.

Акции Gap подешевели на 8% по итогам дополнительных торгов в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 18%.