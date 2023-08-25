Ритейлер Gap во II финквартале нарастил скорректированную прибыль в 4,2 раза

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Американская Gap Inc., владеющая сетью магазинов одежды, во втором финансовом квартале нарастила скорректированную прибыль в 4,2 раза в годовом выражении, что сильнее ожиданий рынка.

Чистая прибыль компании за второй квартал финансового года, завершившийся 29 июля, составила $117 млн, или 32 цента в расчете на акцию, в то время как за аналогичный период минувшего года Gap зафиксировал чистый убыток в размере $49 млн, или 13 центов на акцию, говорится в пресс-релизе.

Скорректированная прибыль поднялась до $127 млн, или 34 центов на акцию, с $30 млн, или 8 центов, при консенсус-прогнозе аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне 9 центов на акцию.

Выручка сократилась на 8% - до $3,55 млрд с $3,86 млрд, что отчасти обусловлено колебаниями валютных курсов и продажей китайского бизнеса Gap China компании Baozun Inc. Аналитики в среднем оценивали квартальную выручку в $3,58 млрд.

Выручка непосредственно бренда Gap уменьшилась на 14%, до $755 млн, бренда Old Navy - на 6%, до $1,96 млрд, Banana Republic - на 11%, до $480 млн, Athleta - на 1%, до $341 млн.

Сопоставимые продажи Gap в прошлом квартале снизились на 6%.

В следующем финквартале компания ожидает снижения выручки на 10-13% год к году, в том числе на фоне реализации китайских активов, которые в третьем квартале 2022 года принесли Gap около $70 млн доходов от продаж.

Выручка по результатам финансового года может снизиться на 4-6%, до $15,6 млрд, прогнозируют в компании. Опрошенные FactSet аналитики, в свою очередь, ожидают, что годовая выручка достигнет $15 млрд.

Акции Gap прибавляют в цене 3% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость уменьшилась на 15,5%, в то время как индекс S&P 500 за тот же период вырос на 14%.