Поиск

В Великобритании в феврале жилье подорожало слабее прогноза

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В Великобритании в феврале цены на жилую недвижимость выросли на 2,9% в годовом выражении, минимальными темпами с июля прошлого года, сообщила консалтинговая компания Halifax.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения на 3,1%.

В январе, по пересмотренным данным, подъем составил также 2,9%, а не 3%, как было объявлено ранее.

В помесячном выражении цены снизились на 0,1% после роста на 0,6% в январе.

В результате средняя стоимость объекта недвижимости в стране составила 298,602 тыс. фунтов стерлингов ($385,4 тыс.).

"Февральские данные отражают сбалансированность британского рынка жилья, - отметила глава ипотечного подразделения Halifax Аманда Брайден. - Ажиотажный спрос на ипотеку в преддверии апрельского повышения госпошлин сходит на нет. Несмотря на проблему с доступностью жилья, активность на рынке остается высокой, а цены, как ожидается, будут расти умеренными темпами в текущем году на фоне нехватки предложения и устойчивого спроса".

Великобритания Halifax Аманда Брайден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ozon снизит тарифы на логистику товаров от продавца до склада маркетплейса

Ozon снизит тарифы на логистику товаров от продавца до склада маркетплейса

"Совкомфлот" допускает сокращение платежей по некоторым договорам тайм-чартера

"Совкомфлот" допускает сокращение платежей по некоторым договорам тайм-чартера

Минсельхоз допустил нетарифные меры на зерновом рынке при урожае ниже прогноза в этом году

Минсельхоз допустил нетарифные меры на зерновом рынке при урожае ниже прогноза в этом году

Индексы S&P 500 и Nasdaq упали до минимумов с ноября

Индексы S&P 500 и Nasdaq упали до минимумов с ноября

Сбербанк вслед за снижением ставок по ипотеке скорректировал ставки по потребкредитам

Сбербанк вслед за снижением ставок по ипотеке скорректировал ставки по потребкредитам

Ижевский завод "АвтоВАЗа" с запуском Lada Largus в 2024 году увеличил выручку в 8 раз

Ижевский завод "АвтоВАЗа" с запуском Lada Largus в 2024 году увеличил выручку в 8 раз

ЦБ отметил, что динамика платежей говорит о сохранении высокого роста экономики

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5960 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2197 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе355 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });