В Великобритании в феврале жилье подорожало слабее прогноза

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В Великобритании в феврале цены на жилую недвижимость выросли на 2,9% в годовом выражении, минимальными темпами с июля прошлого года, сообщила консалтинговая компания Halifax.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения на 3,1%.

В январе, по пересмотренным данным, подъем составил также 2,9%, а не 3%, как было объявлено ранее.

В помесячном выражении цены снизились на 0,1% после роста на 0,6% в январе.

В результате средняя стоимость объекта недвижимости в стране составила 298,602 тыс. фунтов стерлингов ($385,4 тыс.).

"Февральские данные отражают сбалансированность британского рынка жилья, - отметила глава ипотечного подразделения Halifax Аманда Брайден. - Ажиотажный спрос на ипотеку в преддверии апрельского повышения госпошлин сходит на нет. Несмотря на проблему с доступностью жилья, активность на рынке остается высокой, а цены, как ожидается, будут расти умеренными темпами в текущем году на фоне нехватки предложения и устойчивого спроса".