В Великобритании в мае рост цен на жилье замедлился до минимума с июля

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Великобритании в мае цена на жилую недвижимость выросли на 2,4% в годовом выражении, минимальными темпами с июля 2024 года, сообщила консалтинговая компания Halifax.

В помесячном выражении цены снизились на 0,4%, тогда как опрошенные Trading Economics аналитики ожидали роста на 0,4%.

Апрельский подъем цен составлял 0,3% в помесячном исчислении и 3,2% в годовом.

Средняя стоимость объекта недвижимости в Великобритании составляет 296,648 тыс. фунтов стерлингов ($401,9 тыс.).

"Слабое изменение в помесячном выражении указывает на то, что рынок жилья остается в целом стабильным, - отметила глава ипотечного подразделения Halifax Аманда Брайден. - Рынок, похоже, преодолел временный всплеск активности весной, который был вызван ожидаемым увеличением гербового сбора".

"Дальнейшая динамика будет зависеть от темпов снижения процентных ставок, а также от доходов населения и инфляции", - добавила она.