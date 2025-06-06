Поиск

В Великобритании в мае рост цен на жилье замедлился до минимума с июля

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Великобритании в мае цена на жилую недвижимость выросли на 2,4% в годовом выражении, минимальными темпами с июля 2024 года, сообщила консалтинговая компания Halifax.

В помесячном выражении цены снизились на 0,4%, тогда как опрошенные Trading Economics аналитики ожидали роста на 0,4%.

Апрельский подъем цен составлял 0,3% в помесячном исчислении и 3,2% в годовом.

Средняя стоимость объекта недвижимости в Великобритании составляет 296,648 тыс. фунтов стерлингов ($401,9 тыс.).

"Слабое изменение в помесячном выражении указывает на то, что рынок жилья остается в целом стабильным, - отметила глава ипотечного подразделения Halifax Аманда Брайден. - Рынок, похоже, преодолел временный всплеск активности весной, который был вызван ожидаемым увеличением гербового сбора".

"Дальнейшая динамика будет зависеть от темпов снижения процентных ставок, а также от доходов населения и инфляции", - добавила она.

Великобритания Halifax
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Продажи чипов в мире в апреле выросли на 22,7% в годовом исчислении

Продажи чипов в мире в апреле выросли на 22,7% в годовом исчислении

В повестку ГОСА "РусГидро" внесен вопрос о дивидендах, но рекомендации пока нет

Словакия продолжит поиск вариантов поставки СПГ через Италию

В Евросоюзе задумались о включении России в "серый список" по отмыванию

В Евросоюзе задумались о включении России в "серый список" по отмыванию

Капитализация Tesla рухнула на $153 млрд из-за перепалки Маска с Трампом

Капитализация Tesla рухнула на $153 млрд из-за перепалки Маска с Трампом

"Лента" рассматривает возможность покупки гипермаркетов сети "Магнит"

"Лента" рассматривает возможность покупки гипермаркетов сети "Магнит"

Нефть Brent подешевела до $65,14 за баррель

"Синара-ТМ" начала разработку поезда для ускоренной укладки ж/д путей

"Синара-ТМ" начала разработку поезда для ускоренной укладки ж/д путей

СПБ биржа не будет выплачивать дивиденды за 2024 год

СПБ биржа подала заявление в OFAC на исключение из санкционного списка

СПБ биржа подала заявление в OFAC на исключение из санкционного списка
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2287 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6497 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области35 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });