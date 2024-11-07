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Цены на жилье в Великобритании в октябре достигли рекорда

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Цены на британскую жилую недвижимость в октябре выросли на 3,9% в годовом выражении. Об этом говорится в сообщении консалтинговой компании Halifax.

Рост фиксируется одиннадцатый месяц подряд. В сентябре, согласно пересмотренным данным, подъем составил 4,6%, а не 4,7%, как было объявлено ранее.

В октябре относительно предыдущего месяца цены на жилье увеличились на 0,2%. Это совпало со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В результате средняя стоимость объекта недвижимости в стране достигла 293,999 тыс. фунтов стерлингов ($379,4 тыс.), что является рекордом. Предыдущий исторический максимум, зафиксированный в июне 2022 года, составлял 293,507 тыс. фунтов.

"После принятия бюджета рынки ожидают, что Банк Англии будет снижать процентные ставки медленнее, чем предполагалось прежде, что может удерживать стоимость ипотеки на высоком уровне дольше, - заявила глава ипотечного отдела Halifax Аманда Брайден. - Хотя мы ожидаем, что цены на жилье продолжат расти, они, скорее всего, будут повышаться умеренными темпами до конца этого года и в следующем".

Великобритания
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