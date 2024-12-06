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Цены на жилье в Британии в ноябре выросли максимально за 2 года и обновили рекорд

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Цены на британскую жилую недвижимость в ноябре выросли на максимальные за два года 4,8% в годовом выражении, говорится в сообщении консалтинговой компании Halifax.

Рост фиксируется двенадцатый месяц подряд. В октябре, согласно пересмотренным данным, подъем составил 4%, а не 3,9%, как было объявлено ранее.

В ноябре относительно предыдущего месяца цены на жилье увеличились на 1,3%.

В результате средняя стоимость объекта недвижимости в стране достигла 298 083 фунтов стерлингов ($380,3 тыс.) и второй месяц подряд обновила рекорд.

Аналитики ожидали роста в прошлом месяце на 3,6% год к году и на 0,2% месяц к месяцу, пишет Financial Times.

"Последние данные свидетельствуют о дальнейшем улучшении спроса на ипотеку в условиях снижения ставок по ним, благодаря которому растет уверенность покупателей, - заявила глава ипотечного отдела Halifax Аманда Брайден. - Однако, несмотря на эти позитивные тенденции, многие потенциальные покупатели и переезжающие по-прежнему испытывают значительные трудности с точки зрения доступности жилья, а уверенность покупателей может пошатнуться на фоне изменчивой экономической ситуации".

Стоимость заимствований остается выше среднего уровня, отмеченного несколькими годами ранее, и поэтому цены на жилье будут расти умеренными темпами, добавила она. По ее мнению, поддержку им должны оказать позитивные данные по рынку труда и ожидающееся снижение процентных ставок.

Halifax Великобритания
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