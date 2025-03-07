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"Группа Полипластик" приобрела 65% поставщика пластиковых труб и фитингов "АМС Про"

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - ООО "Группа Полипластик" стало владельцем 65% долей компании ООО "АМС Про" (до ноября 2023 года - ООО "Николль Восток") - поставщика пластиковых труб и фитингов. Эти данные опубликованы в ЕГРЮЛ.

"Компания рассматривается нами перспективной в части реализации продукции и, в дальнейшем, развития на базе предприятия производства", - прокомментировал приобретение председатель совета директоров "Группы Полипластик" Лев Гориловский.

Отмечается, что "АМС Про" может стать площадкой для расширения мощностей, в частности по выпуску полиэтиленовых фитингов с закладным нагревательным элементом для импортозамещения данной продукции.

В результате сделки остальные учредители сократили свои доли в уставном капитале компании: Клим Кан - с 55% до 19,5%, Елена Башкина, Алексей Любимов и Алексей Митюшкин - с 15% до 5,25%.

До 2023 года "АМС Про" принадлежала бельгийскому производителю труб Aliaxis Utilities & Industry GmbH. Согласно пояснениям к отчету "АМС Про", зарубежный учредитель готовился к упразднению общества еще с 2017 года, но после начала СВО процедура ликвидации стала невозможной. Aliaxis решила продать компанию местному менеджменту. Отмечается, что вместе с условиями сделки Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России утвердила план развития "АМС Про", предполагающий создание и развитие на базе компании производственного комплекса по производству пластиковых фитингов.

ГК "Полипластик" - производитель полимерных труб для наружных сетей водоснабжения и водоотведения, газораспределения, ГВС и отопления, ее годовой оборот составляет 98 млрд рублей. В группу входят 32 трубных завода в России, Белоруссии, Казахстане общей мощностью около 750 тысяч тонн.

Полипластик Aliaxis АМС Про Лев Гориловский Aliaxis Utilities & Industry GmbH Клим Кан Бельгия
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