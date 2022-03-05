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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Группа "Полипластик" ограничила отгрузки покупателям с отсрочкой платежа

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Группа компаний "Полипластик" сообщила, что временно ограничила отгрузки покупателям с отсрочкой платежа и реализует трубную продукцию и комплектующие по полной предоплате.

Военная операция на Украине

"В условиях ограниченных текущих запасов сырья и готовой продукции, на фоне резких колебаний курса валюты и ограничения импорта зарубежного сырья, а также рисков роста цен со стороны российских производителей сырья группа "Полипластик" вынуждена временно ограничить отгрузки покупателям с отсрочкой платежа и осуществлять реализацию трубной продукции и комплектующих по полной предоплате", - говорится в сообщении.

Такие меры связаны с изменением условий банковского кредитования, ограничением поставок импортного сырья и комплектующих на фоне обострения геополитической ситуации и введения санкций.

"Производства группы "Полипластик" базируются в России и странах Евразийского экономического союза. Основной составляющей себестоимости трубной продукции является стоимость полимерного трубного сырья. В связи с этим в дальнейшем не исключено увеличение стоимости трубной продукции, изготовленной из отечественных и импортных марок сырья", - отмечает компания, подчеркивая, что себестоимость продукции, производимой из импортных материалов, уже существенно возросла.

Сейчас все заводы и торговые дома группы работают в штатном режиме.

Группа "Полипластик" - один из крупнейших в СНГ производитель полимерных труб для наружных сетей водоснабжения и водоотведения, газораспределения, ГВС и отопления, ее годовой оборот составляет около 60 млрд рублей. В группу входят 27 трубных заводов в России, Белоруссии, Казахстане, общей мощностью около 600 тысяч тонн.

Основным владельцем группы "Полипластик" являются бизнесмен Мирон Гориловский и его партнеры. По данным "СПАРК-Интерфакс", 96,48% ООО "Группа Полипластик" принадлежит кипрской APG Polyplastic Group Limited, еще 3,52% владеет кипрская компания Radius Systems Holdings limited.

Полипластик Мирон Гориловский СНГ Украина ЕАЭС

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