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"Уралкалий" в 2024 г. увеличил выручку по МСФО на 14%, чистую прибыль - в 2,5 раза

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Выручка "Уралкалия" по МСФО в 2024 году выросла на 14%, до 419,4 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Себестоимость продаж увеличилась на 30%, до 287 млрд рублей, в основном за счет роста затрат на логистику.

Валовая прибыль "Уралкалия" в результате снизилась на 10%, до 132 млрд рублей. Чистая прибыль составила 29,2 млрд рублей, что в 2,5 раза выше показателя 2023 года.

Ключевым фактором увеличения выручки в 2024 году был рост объемов реализации, пояснили "Интерфаксу" в компании: в 2024 году продажи хлористого калия составили 12,8 млн тонн против 10 млн тонн годом ранее. Рост продаж сопровождался падением цен на хлористый калий.

Увеличение чистой прибыли было обусловлено, главным образом, сокращением убытка по курсовым разницам и доходами от восстановления ранее сформированных резервов, пояснили в "Уралкалии".

Общий долг "Уралкалия" на конец 2024 года составил 625,3 млрд рублей, увеличившись на 8%. Чистый долг составил 584,6 млрд рублей.

Уралкалий
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