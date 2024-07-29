Чистая прибыль "Уралкалия" в I полугодии подскочила в десятки раз
Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Выручка "Уралкалия" по РСБУ в I полугодии 2024 года выросла на 15% к аналогичному периоду прошлого года, до 122,6 млрд рублей. Об этом говорится в отчете компании.
Чистая прибыль компании возросла в десятки раз и составила 40,5 млрд рублей. Это объясняется динамикой прочих доходов, они составили 24,8 млрд рублей против расходов 45,2 млрд рублей годом ранее (в этой статье в числе прочего отражаются курсовые разницы).
Себестоимость при этом увеличилась в 1,7 раза, до 67,2 млрд рублей. Затраты непосредственно на производство продукции выросли на 22%, до 38,1 млрд рублей, тогда как транспортные расходы – вдвое, до 18,9 млрд рублей. Еще 10,1 млрд рублей составили экспортные пошлины.
Общий долг "Уралкалия" на конец июня составил 595,5 млрд рублей, с начала года он подрос на 3%.
Основные финпоказатели ПАО "Уралкалий" по РСБУ, млн рублей:
|Показатель
|II квартал 2024**
|II квартал 2023**
|Динамика
|I полугодие 2024
|I полугодие 2023
|Динамика
|Выручка
|58 659
|59 674
|-2 %
|122 615
|106 887
|15 %
|Себестоимость продаж
|(34 373)
|(22 978)
|50 %
|(67 173)
|(40 539)
|66 %
|Валовая прибыль
|24 287
|36 696
|-34 %
|55 442
|66 348
|-16 %
|Прибыль от продаж
|19 209
|31 840
|-40 %
|45 473
|57 245
|-21 %
|Прочие доходы (расходы), нетто*
|27 963
|(29 483)
|-
|24 769
|(45 233)
|-
|Прибыль (убыток) до налогообложения
|38 885
|(3 331)
|-
|52 578
|1 479
|36х
|Чистая прибыль (убыток)
|29 855
|(2 964)
|-
|40 491
|624
|65х
* в числе прочего включают курсовые разницы
** расчет ИФ