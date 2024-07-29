Чистая прибыль "Уралкалия" в I полугодии подскочила в десятки раз

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Выручка "Уралкалия" по РСБУ в I полугодии 2024 года выросла на 15% к аналогичному периоду прошлого года, до 122,6 млрд рублей. Об этом говорится в отчете компании.

Чистая прибыль компании возросла в десятки раз и составила 40,5 млрд рублей. Это объясняется динамикой прочих доходов, они составили 24,8 млрд рублей против расходов 45,2 млрд рублей годом ранее (в этой статье в числе прочего отражаются курсовые разницы).

Себестоимость при этом увеличилась в 1,7 раза, до 67,2 млрд рублей. Затраты непосредственно на производство продукции выросли на 22%, до 38,1 млрд рублей, тогда как транспортные расходы – вдвое, до 18,9 млрд рублей. Еще 10,1 млрд рублей составили экспортные пошлины.

Общий долг "Уралкалия" на конец июня составил 595,5 млрд рублей, с начала года он подрос на 3%.

Основные финпоказатели ПАО "Уралкалий" по РСБУ, млн рублей:

Показатель II квартал 2024** II квартал 2023** Динамика I полугодие 2024 I полугодие 2023 Динамика Выручка 58 659 59 674 -2 % 122 615 106 887 15 % Себестоимость продаж (34 373) (22 978) 50 % (67 173) (40 539) 66 % Валовая прибыль 24 287 36 696 -34 % 55 442 66 348 -16 % Прибыль от продаж 19 209 31 840 -40 % 45 473 57 245 -21 % Прочие доходы (расходы), нетто* 27 963 (29 483) - 24 769 (45 233) - Прибыль (убыток) до налогообложения 38 885 (3 331) - 52 578 1 479 36х Чистая прибыль (убыток) 29 855 (2 964) - 40 491 624 65х

* в числе прочего включают курсовые разницы

** расчет ИФ