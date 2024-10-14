Чистая прибыль "Уралкалия" по РСБУ за девять месяцев выросла почти в 14 раз

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Выручка "Уралкалия" по РСБУ за девять месяцев 2024 года выросла на 2% к аналогичному периоду прошлого года, до 180,7 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Себестоимость продаж за этот период увеличилась на 53%, до 100,6 млрд рублей, преимущественно за счет роста транспортных расходов и экспортных пошлин.

Валовая прибыль компании в результате упала на 29%, до 80,1 млрд рублей.

Прибыль от продаж "Уралкалия" за январь-сентябрь составила 64,7 млрд рублей, сократившись на 34% год к году.

Прибыль до налогообложения при этом выросла до 46,6 млрд рублей против 6,6 млрд рублей за тот же период 2023 года.

Чистая прибыль за отчетный период составила 36,1 млрд рублей, что почти в 14 раз выше показателя годом ранее. "Рост чистой прибыли компании по РСБУ обусловлен, главным образом, доходами от курсовых разниц за отчетный период и от восстановления ранее сформированных резервов", - прокомментировала отчетность пресс-служба "Уралкалия".

Общий долг "Уралкалия" на конец сентября составил 605,3 млрд рублей, с начала года он вырос почти на 5%.