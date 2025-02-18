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"Уралкалий" во II квартале сократит производство минимум на 300 тыс. т из-за ремонтов

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - "Уралкалий" во II квартале сократит производство минимум на 300 тыс. тонн в результате плановых остановочных ремонтов на рудниках, сообщила компания.

"В результате проведения плановых остановочных ремонтов на рудниках БКПРУ-2, БКПРУ-4 и СКРУ-3 в течение II и III кварталов 2025 года компания прогнозирует сокращение объемов производства во II квартале минимум на 300 000 тонн. Объем сокращения производства в III квартале будет определяться в ходе проведения ремонтных работ", - говорится в пресс-релизе.

Компания также планирует в 2025 году увеличить объем поставок на внутренний рынок минимум на 400 тыс. тонн.

"Вышеперечисленные мероприятия и благоприятная конъюнктура спроса как на внутреннем, так и на глобальном рынках, которая началась в прошлом году и продолжается в 2025 году, повлекли за собой повышенный спрос со стороны зарубежных покупателей. В настоящее время компания почти полностью законтрактовала свои экспортные объемы на I полугодие 2025 года", - сообщил "Уралкалий".

Уралкалий
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