"Ведомости" сообщили о планах Wildberries запустить аналог "Авито"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Маркетплейс Wildberries разработал сервис для продажи подержанных товаров, планирует его запуск в первой половине 2025 года. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Пользователи нового сервиса смогут сами размещать объявления о перепродаже б/у товаров. Сервис находится в высокой степени готовности, говорят источники издания.

Wildberries разместила на одном из рекрутинговых сайтов вакансию руководителя команды разработки нового направления – Wildberries Resale. Согласно объявлению, сейчас маркетплейс работает над первой версией продукта и планирует запуск в первой половине 2025 года.

Представитель объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) заявил "Ведомостям", что компания рассматривает возможность запуска различных сервисов для покупателей и продавцов маркетплейса.

"В планах компании нет запуска классифайда, мы считаем эту модель устаревшей", - заявил изданию представитель маркетплейса. По его словам, в компании "идет обсуждение возможности тестирования" внутри Wildberries сервиса ресейла для пользователей, когда они могут продать товары, приобретенные на платформе. Но пока такой проект не прошел необходимых согласований, так что находится на уровне идеи, подчеркнул он.

Сейчас Wildberries уже запускает другой новый сервис – WB Track, позволяющий клиентам отправлять посылки между пунктами выдачи заказов (ПВЗ), добавил представитель РВБ. Услуга доступна в пилотном режиме для отправлений из 100 ПВЗ Wildberries в Москве и в другие регионы России, в ближайшие месяцы сервис начнет активно расширяться на всю сеть пунктов выдачи маркетплейса в стране.