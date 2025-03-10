Поиск

"Ведомости" сообщили о планах Wildberries запустить аналог "Авито"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Маркетплейс Wildberries разработал сервис для продажи подержанных товаров, планирует его запуск в первой половине 2025 года. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Пользователи нового сервиса смогут сами размещать объявления о перепродаже б/у товаров. Сервис находится в высокой степени готовности, говорят источники издания.

Wildberries разместила на одном из рекрутинговых сайтов вакансию руководителя команды разработки нового направления – Wildberries Resale. Согласно объявлению, сейчас маркетплейс работает над первой версией продукта и планирует запуск в первой половине 2025 года.

Представитель объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) заявил "Ведомостям", что компания рассматривает возможность запуска различных сервисов для покупателей и продавцов маркетплейса.

"В планах компании нет запуска классифайда, мы считаем эту модель устаревшей", - заявил изданию представитель маркетплейса. По его словам, в компании "идет обсуждение возможности тестирования" внутри Wildberries сервиса ресейла для пользователей, когда они могут продать товары, приобретенные на платформе. Но пока такой проект не прошел необходимых согласований, так что находится на уровне идеи, подчеркнул он.

Сейчас Wildberries уже запускает другой новый сервис – WB Track, позволяющий клиентам отправлять посылки между пунктами выдачи заказов (ПВЗ), добавил представитель РВБ. Услуга доступна в пилотном режиме для отправлений из 100 ПВЗ Wildberries в Москве и в другие регионы России, в ближайшие месяцы сервис начнет активно расширяться на всю сеть пунктов выдачи маркетплейса в стране.

Wildberries Авито
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent подешевела до $70,01 за баррель

Нефть Brent подешевела до $70,01 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 1,7%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 1,7%

США блокируют создание G7 структуры, отслеживающей российский "теневой флот"

США блокируют создание G7 структуры, отслеживающей российский "теневой флот"

Аграрный комитет Думы поддержал ограничение торговых наценок на продукты

Минпромторг предложил смягчить требования к локализации батарей для электрокаров

Трамп "уронил" индекс МосБиржи ниже 3200 пунктов

Международные резервы РФ в феврале увеличились на 1,9%, до $632,4 млрд

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5978 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне49 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2198 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе358 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии167 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });