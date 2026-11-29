Формат "семерки" ОПЕК+ прекращает работу из-за исполнения всех обязательств

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Формат ежемесячных встреч семи стран ОПЕК+, ранее ограничивавших свою добычу добровольно, прекращает свою работу, консультации будут проводиться в рамках заседаний министерского комитета альянса (JMMC), сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире ИС "Вести".

"Поскольку уже восстановление (квот на нефтедобычу - ИФ) произошло в полном объеме, мы договорились о том, что этот формат прекращает свою работу, и будет продолжена работа уже в режиме министерских встреч", - сказал Новак.

Как сообщалось, семь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Алжир, Кувейт, Ирак, Казахстан, Оман, до мая текущего года также ОАЭ, которая вышла из ОПЕК и ОПЕК+) в 2023 году добровольно ограничили свою добычу нефти: сначала на 2,2 млн б/с, затем еще на 1,65 млн б/с. В течение двух прошлых лет эти объемы ограниченной добычи были постепенно возвращены на рынок.

Последний транш принятых ограничений закончился в сентябре. Несмотря на это "семерка" продолжала ежемесячные встречи "для оценки ситуации и перспектив на мировом нефтяном рынке".